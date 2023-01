Un grupo de vecinos de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública ha iniciado este jueves un encierro en el centro de salud de Lebrija (Sevilla) en señal de protesta por el que consideran «deplorable» estado de la asistencia sanitaria en este municipio sevillano como protesta por la situación en que se encuentra la asistencia sanitaria de Lebrija. Además del encierro, la Plataforma tiene prevista esta misma mañana una concentración y manifestación.

«La permanente falta de personal, especialmente médicos de familia y pediatras, está limitando el acceso de los vecinos de Lebrija a la asistencia sanitaria pública. No se cubren las bajas o ausencias, no existen pediatras desde hace años en el pueblo. La plantilla de médicos de familia adjudicadas son quince, insuficientes para una población de cerca de 28.000 habitantes y la plantilla no se ha cubierto ni en plena pandemia», ha señalado la Plataforma en una nota de prensa.

Como consecuencia de esta situación de la que alertan, las citas médicas «se retrasan» entre 20 y 30 días, «con picos de más de 40». Se quejan, igualmente, de que la «inmensa mayoría» de las consultas son telefónicas y de que las agendas de citas «se bloquean» al llegar a los quince días, por lo que resulta «imposible» acceder a las mismas a través de internet.

Hasta el mes de octubre, las urgencias de toda la comarca eran atendidas en el CHARE y hasta el mes de mayo tenían un funcionamiento «aceptable», pero es en el mes de junio cuando la Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur «adopta la decisión de recortar el 33% de la plantilla que atendía dicha unidad de urgencias», donde había tres médicos por turno, dejaron dos, «provocando la sobresaturación del personal, crisis de ansiedad en algunos de ellos y las largas esperas de los usuarios para ser atendidos.»