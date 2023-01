Regantes y políticos de la Comunitat Valenciana, Murcia y Alicante, convocados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), se han manifestado este miércoles frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) por el trasvase Tajo-Segura.

«Nos estáis ahogando y no con agua» o «En el Levante, sin agua, desierto y paro», han sido algunos de los cánticos que han coreado los cerca de 15.000 asistentes, según los organizadores, y 7.000 según datos de la Policía Nacional facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno de Madrid. Los asistentes han pedido, durante cerca de tres horas, «frenar la locura» de la ministra Teresa Ribera.

Los manifestantes, que han comenzado a concentrarse en la madrileña Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las 10.30 horas, han protestado bajo el lema 'En el Levante, sin trasvase, desierto y paro' contra el acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo de aquí a 2027, que supondrá una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros cúbicos.

Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleo y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros.

Desde el Gobierno valenciano ha encabezado la participación en la protesta la consellera de Agricultura y Emergencia Climática, Isaura Navarro (Compromís), junto al secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y el de Transición Ecológica, Francisco Candela. Además de Navarro, por parte de Compromís han asistido el senador Carles Mulet y el portavoz y diputado en el Congreso, Joan Baldoví.

Asimismo, han participado representantes socialistas en la autonomía y en la provincia de Alicante como secretarios comarcales, miembros de la ejecutiva provincial, y diferentes alcaldes y alcaldesas. Y por el PPCV han asistido su líder y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el diputado Miguel Barrachina; el diputado provincial Juan de Dios Navarro o el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

En declaraciones a los medios, Navarro ha explicado que la Generalitat participa en la protesta porque quieren que llegue a los regantes «el agua pactada» en el trasvase y que «se hagan todas las inversiones para garantizar la sostenibilidad hídrica del trasvase y de los ríos, que son de todos, lo que significa que tiene que llegar el agua suficiente a nuestros cultivos», ha incidido.

En esta línea, la consellera, que rechaza «guerras del agua», critica que se suban los caudales ecológicos «sin ningún criterio técnico» y ha hecho hincapié en que en Madrid «no se depura el agua» frente a la Comunitat valenciana que sí que «hace los deberes» y cuida los regadíos. «Si se invierte en depuración, en la mejora de las condiciones del río no tiene ningún sentido que se suban los caudales ecológicos», ha reivindicado.

La titular de Agricultura ha acusado al Gobierno de «cambiar de criterio» y «escuichar los intereses de Castilla La Mancha, que no representa los intereses de toda españa ni toda la agricultura y solo mira sus intereses, lo que es muy lamentable».

Por su parte, la secretaria provincial de Agua del PSPV de Alicante, Ana Martínez, ha exigido «agua para siempre y que se garantice el acceso al agua a un precio razonable», al tiempo que ha instado a las instituciones públicas de toda la Comunitat «a que emprendan las acciones pertinentes políticas y jurídicas para la defensa del acuerdo que se alcanzó en el Consejo Nacional del Agua».

Roger Llanes, por su parte, ha advertido que los socialistas valencianos «no estamos dispuestos a consentir imposiciones» y ha reclamado que «se respete lo acordado» e ir por «la vía del acuerdo para así garantizar la viabilidad de la agricultura».

Desde el PPCV, Carlos Mazón ha reclamado «justicia ante una de las mayores gestas de insolidaridad que se pueden acometer», y ha lamentado la ausencia del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en la protesta.

«Después de los 22 recortes injustificados del Gobierno de Pedro Sánchez, este último hachazo es muy lamentable porque no está documentado, ni acreditado por ningún informe y sólo responde a un prejuicio y a una decisión política», ha apuntado el dirigente alicantino, quien ha rechazado, asimismo, «el uso masivo de la desalación» como alternativa «porque es contraria al medio ambiente y a la sostenibilidad».

López miras: "abrir el grifo se va a convertir en un lujo"

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que «abrir el grifo se va a convertir en un lujo» para miles de familias del Levante español si el Gobierno central no da marcha atrás en su decisión de «recortar» el volumen de agua trasvasada.

López Miras ha subrayado que una de las reivindicaciones del Gobierno murciano en materia hídrica es que «todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones», algo que, a su juicio, «no está pasando», porque «hay españoles que no saben si el mes que viene tendrán agua y a qué precio en sus hogares».

En representación de Ciudadanos, el concejal en el Ayuntamiento de Murcia Pedro García Rex ha reivindicado su «compromiso» con los regantes del Levante español mientras que el diputado nacional y coordinador y de Cs en Alicante, Juan Ignacio López-Bas, ha lamentado que el Miteco «está modificando unilateralmente acuerdos alcanzados anteriormente y juega con conceptos que solo generar guerras de agua».

Además, han asistido representantes de Vox, como el líder de la formación, Santiago Abascal, o el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. Para el presidente de Vox, es necesario «un mismo discurso del agua en toda España, con una interconexión de todas las cuencas que garantice la prosperidad económica y que dé oportunidades de futuro y sobre todo que salve a todo el Levante español».

Tres bailarinas representan la sequía en murcia, alicante y almería

Pasadas las 11.00 horas, tres mujeres ha realizado un baile representando a las tres provincias afectadas por el recorte del Trasvase Tajo-Seguro: Alicante, Murcia y Almería. Durante la representación, las bailarinas han lanzado cubos de agua frente al Ministerio para denunciar la sequía que afecta al Levante español.

Los agricultores han colocado dos tractores frente al Ministerio y han aparcado varios camiones en el Paseo de la Castellana, que no han dejado de pitar como forma de protesta.

«Pedimos agua y si no nos dan el agua pedimos la dimisión de la ministra, pero como no va a dimitir que su jefe, Pedro Sánchez, la cese», ha coreado uno de los organizadores desde el escenario situado en la puerta del Miteco, desde donde ha pedido a Ribera que «salga de su despacho» para hablar con los agricultores.

La concentración ha concluido con la intervención del presidente del Círculo por el Agua, Lucas Jiménez, quien ha exigido a Teresa Ribera que dimita: «Vete, y si no te vas, que alguien te eche. Ya está bien de jugar con las personas, que es lo que está haciendo».

«Ribera no entiende de vuestras angustias. No sabe los apuros y miedos a que no llueva o que lo haga en demasía. Ministra, estamos frente a su casa, hemos venido a exigirle que deje la política a un lado y se centre en gobernar contando con las personas, porque el agua no es una batalla política entre las comunidades autónomas, sino un asunto de Estado», ha sentenciado Jiménez.

El presidente del Círculo del Agua ha calificado de «decisión sectaria» de la ministra el recortar el trasvase «de forma innecesaria», ya que, a su juicio, «es posible no elevar caudales invirtiendo en modernización del regadío».