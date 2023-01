Mónica García (Más Madrid): "Todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos como patria se paga con impuestos"

La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha censurado este martes la propuesta del PSOE-M para bajar el tramo autonómico del IRPF para las rentas de hasta 100.000 euros y dejar exentos los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonios y ha resaltado que «todo aquello de lo que nos sentirnos orgullosos como patria se paga con impuestos».

En declaraciones a 'Telemadrid' recogidas por Europa Press, la candidata de la formación a la Presidencia de la Comunidad ha recalcado que no se trata de un debate sobre impuestos sí o impuestos no sino sobre el modelo de sociedad, «sobre si se quieren más pediatras o no o una mejor o peor Sanidad».

«Nosotros no hemos variado nunca de posición», ha indicado Más Madrid, que ha recalcado que su partido ha defendido esta postura «incluso antes de que el Foro Monetario Internacional, Biden y el sentido común europeo y mundial esté a favor de que el que más tenga más impuestos tenga que pagar».

En esta línea, ha insistido en que los impuestos son ese «pegamento social no hace sociedad» y es «indivisible» del debate sobre el tipo de sociedad que queremos".

En este sentido, ha indicado que ante una situación como la que se vive en la Comunidad de Madrid con una Sanidad «hecha unos zorros» es «un buen momento de darle la vuelta al modelo fiscal y social». «El mejor seguro privado en Madrid es el que no se paga», ha resaltado.