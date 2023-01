El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado este lunes, que el actual regidor, el socialista Antonio Muñoz, «hipoteca» el futuro de la ciudad «al no querer negociar» el presupuesto con el PP y pactar con un grupo político «que no estará a partir de mayo en el Ayuntamiento y que, por tanto, no va a exigir responsabilidades».

Así, en una nota de prensa, Sanz ha explicado que es una «decepción» que el alcalde «no haya aceptado los seis acuerdos ofrecidos el pasado 13 de diciembre para que Sevilla funcione y no haya querido negociar el presupuesto con el PP, con quién solo ha mantenido una simple reunión de trámite, mantenida el día 23 de diciembre». «Muñoz vuelve a anteponer sus intereses personales a los de la ciudad, negándose a aceptar los seis acuerdos irrechazables que le ofrecimos: incremento de las inversiones en limpieza, patrimonio verde y seguridad, así como a una bajada de impuestos, el cumplimiento con la ejecución presupuestaria y la reclamación oficial al Estado de las infraestructuras pendientes», ha añadido Sanz. En opinión del candidato popular, «con esta actitud, el alcalde socialista le está negando mucho a la ciudad y a los sevillanos. Estamos ante unos presupuestos que pueden hipotecar nuestro futuro, que no van a conseguir que Sevilla funcione y que no van a aportar nada al futuro de la ciudad», ha manifestado Sanz, al tiempo que ha reiterado que Muñoz «no podrá decir que desde el PP hemos boicoteado el futuro de la ciudad; al contrario, fuimos los primeros en ofrecernos a negociar el presupuesto siempre que aceptarán seis puntos prioritarios e irrechazables para cambiar Sevilla, pero el alcalde se ha negado a ello». Del mismo modo, Sanz ha señalado que «desde el PP hemos tenido altura de miras y velamos por el interés general de la ciudad, algo que el PSOE no ha tenido en cuenta, ya que no ha tenido interés en negociar con el PP». Asimismo, el candidato del PP ha asegurado que, a día de hoy, «aún no tenemos toda la información sobre el presupuesto ni sabemos cuál es la ejecución real del presupuesto, el propio CESS alertaba la semana pasada de la baja ejecución y de que a 7 de diciembre quedaban por ejecutar, al menos, 167 millones de euros, por lo que el alcalde no tiene credibilidad para hablar de presupuestos». El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha reiterado que Sevilla «tiene que estar por encima de todo, pero Muñoz prefiere entregarse a un grupo político que no tiene garantizada su presencia en el Ayuntamiento después de las próximas elecciones municipales». Además, Sanz ha añadido que «es una pena en lo que se ha convertido Ciudadanos (Cs), una fuerza política que pudo ser iniciativa de gobierno y que hoy se conforma con ser muletilla de un proyecto fracasado como el que lleva ocho años en Sevilla el PSOE». «Los votantes de Cs ya tienen claro que sólo tienen dos opciones: el PSOE de Muñoz y Pedro Sánchez, un proyecto fracasado, o la renovación, el cambio y la gestión del PP, que ofrece un proyecto ilusionante, que hará que la ciudad funcione», ha concluido.