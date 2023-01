IU teme nuevos recortes en el personal laboral de centros escolares del medio rural, como en el IES de Utrillas

Izquierda Unida (IU) de Aragón se ha hecho eco de las reivindicaciones del comité de empresa del personal laboral del Servicio Provincial de Educación de Teruel, que recientemente ha realizado una concentración en la puerta del Instituto de Educación Secundaria (IES) Lázaro Carreter de Utrillas.

Desde el comité han advertido de que se ha perdido una de las cinco plazas de Personal de Servicios Domésticos (PSD) en el IES, tras la jubilación de la persona que la ocupaba, ha explicado IU en una nota de prensa.

Durante la prejubilación de esta trabajadora, otra empleada había cubierto la vacante. Sin embargo, el contrato de relevo por jubilación ya ha finalizado y no se ha renovado. De esta manera, el centro pasa de cinco a cuatro trabajadoras encargadas de las tareas relacionadas con la limpieza de suelos, paredes y desinfección.

Asimismo, el comité ha criticado que el Departamento de Educación aproveche la finalización de una jubilación parcial para amortizar o trasladar el puesto de trabajo, «incumpliendo así el artículo 58.2 del VII del Convenio sobre la sustitución del personal jubilado».

También han rechazado la pérdida de un puesto de trabajo en el medio rural aragonés, como con anterioridad ha acontecido en el IES Pablo Serrano de Andorra y otros centros educativos.

Peor calidad

El comité ha estimado que este tipo de decisiones «empeoran la calidad de los servicios públicos» y «aumentan la más que considerable carga de trabajo de una plantilla, un colectivo de avanzada edad, que viene siendo maltratado a lo largo del tiempo».

«Estamos cansados de que no se cubran las bajas en tiempo y forma, incumpliendo la legislación y acuerdos comprometidos entre la Administración y la representación de los trabajadores», han lamentado desde el comité para quien «así no es como se lucha contra la despoblación, ni es como se protege a los colectivos más vulnerables».

IU ha precisado que fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han indicado que la plaza de PSD no se ha amortizado y que, aunque el contrato de relevo por jubilación no se haya renovado, la plaza se cubrirá. Sin embargo, no indican cuándo.

Por todo esto, el portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha registrado una pregunta parlamentaria al consejero de Educación, Felipe Faci, para que responda sobre qué planes tiene sobre la plaza de limpiadora del IES de Utrillas, en qué fecha concreta va a cubrirla y qué procedimiento va a utilizar.

IU Aragón ha manifestado que está «muy sensibilizada» con el mantenimiento y mejora de los servicios públicos, especialmente en el medio rural, ya que éstos son «garantes mínimamente de la demografía, porque si disminuyen los servicios públicos, »disminuye la población".