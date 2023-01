La provincia de Cádiz va a acoger este lunes diversas concentraciones por el asesinato de Eva A., una mujer de 47 años, supuestamente a manos de su pareja en El Puerto de Santa María. Así, está previsto que se celebre una concentración convocada por colectivos feministas a las 11,30 horas en el paseo marítimo de Valdelagrana, lugar en el que residía la víctima, además de cinco minutos de silencio a las 12,00 horas en la puerta del Ayuntamiento portuense y a la misma hora en los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana.

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz también ha anunciado que a las 13,00 horas se guardará un minuto de silencio en la puerta de la Subdelegación «como rechazo a los últimos crímenes machistas, entre los que se encuentra el perpetrado en El Puerto de Santa María».

En un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha anunciado que se decretará un día de luto oficial «ante la noticia del asesinato de una mujer chiclanera en El Puerto» y se celebrará una concentración a las puertas del Ayuntamiento, a las 12,00 horas, «en señal de repulsa ante estos asesinatos machistas».

La víctima era una conocida autora de romanceros de carnaval, por lo que las muestras de condolencia han ido apareciendo con mensajes en redes sociales, como la comparsa feminista 'We can do... Carnaval', que en un mensaje ha asegurado que «seguiremos alzando nuestra voz hasta quedarnos sin aliento», compartiendo además su pasodoble sobre la violencia machista cantado en el COAC de 2022, o la también autora de romanceros, Ana Magallanes, quien ha escrito que «las romanceras estamos de luto».

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo en El Puerto a un hombre de 40 años de edad como presunto responsable de la muerte de la que se confirmará como la primera víctima por violencia de género en Andalucía en 2023 y cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el interior de una vivienda en Valdelagrana con heridas de bala.

El detenido portaba un revolver y estaba bajo los efectos de alcohol u otras sustancias tóxicas. Tras la confesión, la Policía se desplazó hasta el domicilio, ubicado en la Urbanización Bahía Sherry, donde los agentes han encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, la cual presentaba heridas como consecuencia de un disparo.

El presunto autor material tiene antecedentes por violencia de género por otra pareja anterior y el caso permanece en el sistema VioGén como caso inactivo, como ha explicado el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco.