Los vecinos del número 8 de la plaza Fuente de Trébol de San Fernando de Henares desalojados anoche han expresado este miércoles el «terror» vivido ayer con la aparición de las fisuras en el edificio afectado y han criticado que la Comunidad de Madrid continúe «sin dar explicación».

«Vivo en un sótano. Vi temblar el suelo y que se rompieran las paredes (...) Estaba sentada en el sofá. Empezó a vibrar demasiado el suelo, porque tengo la máquina (de los trabajos de consolidación) pegada. Sentí un crujido, cómo se movían las copas y cuando me llamó la vecina vi que no podía abrir la puerta y me di cuenta de que se había rajado la pared», ha narrado entre lágrimas Nines, una de las 52 desalojadas ayer por los Bomberos de la Comunidad de Madrid alrededor de las 17 horas.

Apenas ha dormido en el hostal al que fue derivada alrededor de las 22 horas, preocupada porque su casa «estaba bien ya hora parece que se está desmoronando».

Hoy le han llamado para que pudiera acercarse a su casa. A lo largo de este miércoles les han dicho que les informarán de si la estructura está bien y podrán regresar o si, por el contrario, tendrán que mantenerse en los apartahoteles.

«Me tendrán que dar por escrito que mi casa está bien», ha advertido la vecina, quien ha afeado la falta de información porque «parece ser que la Comunidad de Madrid», responsable de la Línea 7B de Metro, «no quiere afrontar nada».

Salir con "lo puesto", con "susto" e "indignación"

Estas críticas al Ejecutivo regional también las ha trasladado otra de las vecinas, Adriana González, quien ha explicado el «susto e indignación» que siente, ya que ha recordado que desde el Ayuntamiento y la plataforma de afectados ya se había pedido que se realojara el inmueble porque en su trasera estaban acometiéndose las infiltraciones de mortero en el terreno por la Comunidad de Madrid.

«Hemos salido con lo puesto. El Ayuntamiento habilitó una sala en un centro cultural de aquí cerca, sobre todo para las personas mayores, para que no pasáramos frío. Nos han dejado entrar los bomberos para coger algo básico, como medicinas o una muda», ha explicado González en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha reprochado que les tuvieran esperando «hasta las 22 horas» para dar una solución habitacional en la que no saben si estarán «24, 48 o más horas».

«Cuando no hay un corte de gas, es de luz. Así no se puede vivir tranquilo. En el hostal me han hecho una reserva para tres noches. Queremos volver a entrar con una garantía de que está en condiciones y por escrito. Las palabras se las lleva el viento», ha añadido.

Otra de las desalojadas ha explicado que la salida de su casa fue «en un pispas», «llegaron los bomberos y fuera». Se ha mostrado harta de «hablar con sordos que no dan soluciones».

Culpa a Metro de Madrid de su situación porque «en San Fernando ha habido agua toda la vida y se ha vivido tranquilos». «No vemos soluciones. No queremos vivir con el terror de perder lo único que tenemos, que son nuestras casas. Decían que las filtraciones eran lo viable y que podríamos vivir así», ha lamentado.

"pedimos que los que toman decisiones tengan un poco de dignidad"

Por su parte, Paco Núñez, también afectado por el realojo, ha pedido que los que «toman decisiones tengan un poco de dignidad humana», porque, a sus ojos «política no tienen».

Ha descrito como «un cuchitril» el hostal al que se les ha derivado y ha cargado contra un Ejecutivo regional que «no hace ni puñetero caso» y ha reprochado la «pelea política» entre el Consistorio y la Puerta del Sol por estar gobernados por opciones políticas distintas.

«Me siento desamparado totalmente (...) Hay que solucionar estas cosas que son importantísimas. Si tenemos que estar en un sitio de forma definitiva un tiempo, que lo hagan, pero que no nos tengan así», ha añadido. Al ser preguntado por qué hará esta noche, ha reído y ha respondido: «¿Esta noche? Esta noche es otro cantar, ya veremos».