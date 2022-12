Un total de 600 policías nacionales vigilarán la Puerta del Sol en Nochevieja y preúvas, un 12% más que en 2021

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha establecido un dispositivo para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las preúvas de esta noche y de la Nochevieja «con total seguridad y con total tranquilidad», por lo que contará con un dispositivo de 600 agentes, un 12% más que en 2021.

«La Policía Nacional es un Cuerpo que está habituado y preparado para eventos de tal magnitud, por lo que su principal función será garantizar el normal desarrollo de este evento», ha indicado la portavoz de la Policía Nacional en Madrid Silvia Pérez.

Así, ha contado que desde el día de ayer agentes de participación ciudadana de la Jefatura Superior, de Policía de Madrid y de la Comisaría de Distrito Centro están realizando labores de información a los comercios y a los restaurantes, facilitando también labores preventivas y también solicitando su colaboración para que, en caso de que sea necesario, cuenten con ellos.

Además desde el día de hoy, día treinta, y también mañana 31, a las 20:50 horas, los efectivos de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, junto con la Unidad de Prevención y Reacción y efectivos de Policía Municipal procederán al total desalojo de la Puerta del Sol para que se puedan realizar las funciones de limpieza correctamente.

Una vez que estas funciones finalicen, se realizará una inspección una inspección exhaustiva de la zona para evitar que quede algún objeto que pueda alterar el orden público.

Finalizada esta inspección, se permitirá el acceso del público a la plaza por las calles Mayor, Alcalá Arenal y la Carrera de San Jerónimo. Las calles Carmen y Preciados permanecerán habilitadas como pasillos y vías de evacuación que se utilizarán en caso de que fuera necesario.

La portavoz policial también ha recordado que las personas con movilidad reducida, junto con su acompañante, podrán acceder a la plaza por la calle Esparteros y allí podrán tener una zona exclusiva para que ellos puedan disfrutar también de este evento.

Filtros y prefiltros

Los agentes establecerán unos filtros y prefiltros en el acceso a la puerta del Sol. La Policía Nacional recomienda y recuerda llegar con puntualidad y antelación a la plaza para poder realizar un conteo para que no se supere el aforo permitido, que este año se ha establecido en 7.500 personas.

«Unos controles dirigidos también a las pertenencias que los ciudadanos porten, sobre todo las mochilas y los bolsos para intentar que no se porte ningún objeto ningún objeto contundente que pueda poner en riesgo el orden o la seguridad ciudadana. No se podrá acceder a la plaza ni con vasos, ni con botellas de cristal, ni con palos o bengalas ni con objetos pirotécnicos. En caso de que los agentes los detecten, se verán obligados a intervenirlos. Habrá contenedores de residuos para depositar aquellos objetos con los que no se puede acceder a Sol. También existirán voluntarios de Protección Civil que facilitarán y repartirán vasos de plástico a todos los asistentes», ha recordado.

Especial atención a carteristas y descuideros

Las unidades de Policía Nacional que participan son Brigada Móvil, UIP, UPR, Guías, Caninos, Subsuelo y servicios de medios aéreos, entre otras unidades.

La Brigada Móvil se dedicará a vigilar y proteger las estaciones de metro, colaborando también con servicio de Seguridad privada personal del Metro para colaboración en caso de que haya cualquier incidente y prestarán especial atención a carteristas y descuideros Por su parte de las unidades de su suelo.

Las unidades de Guías Caninos de realizará una requisa de la Puerta del Sol, pero también de las zonas aledañas, para garantizar que no exista ningún objeto ni ninguna situación que pueda alterar el normal desarrollo de estas fiestas.

Por su parte, los servicios de medios aéreos contarán con el helicóptero, que contará con drones que detectarán cualquier broma, cualquier objeto que pueda poner en peligro también el riesgo por el riesgo la seguridad ciudadana.

«Por lo tanto, la Policía Nacional va a vigilar la plaza y los alrededores para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de estas fiestas y estemos protegidos desde el subsuelo por la tierra y también por el aire», ha resumido.

Consejos

En cuanto a los consejos de cara a disfrutar con seguridad de estas fiestas, la Policía Nacional recuerda llegar con antelación a la plaza, puesto que se realizarán filtros y perfectos.

También es importante ir perfectamente identificados, puesto que en caso de que ocurra cualquier altercado los agentes de Policía Nacional se verán obligados a requerir nuestra documentación.

Es importante también tener ubicadas las salidas y las vías de emergencia, ya que ante cualquier incidente hay que saber por qué zonas tendríamos que abandonar la plaza.

Además y muy importante, ha añadido Silvia Pérez, es llevar las pertenencias muy bien vigiladas, prestar atención a nuestros objetos de valor, los bolsos y las mochilas, intentar llevarlos en la parte delantera perfectamente cerrados, no llevar objetos de valor como el teléfono móvil y las carteras en los bolsillos traseros.

Y ante cualquier incidente que ocurra o que seamos testigos de cualquier hecho delictivo, se debe llamar inmediatamente al 091 o alertar a cualquier agente, puesto que habrá numerosos policías en la zona.

En cuanto a los más pequeños, la Policía Nacional también recuerda y recomienda que se apunten en la mano en el brazo o una zona visible, el nombre y el teléfono de los padres para poder localizarlos por sus progenitores en caso de que los niños se pierdan.

La portavoz policial también recuerda también que a los niños se les puede enseñar a que aprendan su nombre, su dirección, un teléfono móvil «y no decirle las frases típicas de 'Si te portas mal, va a venir la Policía y te va a llevar', puesto que en caso que se pierdan los niños, verán un agente de Policía y no le pedirán ayuda».

«Y no olvidemos que el principal objetivo que tenemos es garantizar la seguridad de los ciudadanos, que disfrutemos de estas fiestas con tranquilidad y, sobre todo, también protejamos también a los más pequeños», ha concluido Silvia Pérez.