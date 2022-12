El Gobierno Vasco suscribirá un nuevo protocolo general de colaboración con Gorabide, asociación que trabaja en favor de las personas con diversidad funcional intelectual y sus familias, que actualiza el firmado en 2019 a través del Departamento de Seguridad, según ha aprobado el Consejo de Gobierno Vasco celebrado este martes.

Este protocolo establece una guía de actuación con el fin de maximizar la eficacia de los recursos policiales en caso de desaparición, fuga o ausencia no autorizada de personas con diversidad funcional intelectual de su residencia habitual.

El objetivo es mejorar la protección y seguridad de estas personas a través de unas pautas de actuación a seguir por los responsables que garanticen una respuesta rápida y efectiva en caso de ausencias no autorizadas (fugas, desapariciones, no retornos en las fechas y horas señaladas, etc), según ha informado el Ejecutivo vasco.

El protocolo establece medidas de prevención y gestión de estas situaciones de emergencia y precisa los canales de comunicación a utilizar entre la Ertzaintza y Gorabide para facilitar la colaboración y la coordinación de sus acciones.