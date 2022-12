«Imagínate que voy en 2018 con una canción que se llamaba 'Magia', super happy, y haciendo un truco de magia que me parecía, la verdad, un coñazo. Yo no lo veía». Así recuerda Agoney la situación a la que se enfrentó cuando terminó Operación Triunfo y le asignaron un tema para Eurovisión que hizo que pidiera que no le votaran. Mismo dilema, un año más tarde para Famous, que entró en OT con el objetivo de ir al festival: «No puedo decir que era un mal tema, pero no era el idóneo».

Ahora, cinco y cuatro años después de su paso por el reality de Televisión Española, Agoney y Famous prueban suerte en el Benidorm Fest con la etiqueta de «triunfito», pero con dos canciones, «Quiero Arder» y «La Lola» que les representan «de verdad». Así lo relataban ambos artistas a Europa Press durante la presentación de los 18 temas del Benidorm Fest, una experiencia para la que se ven más preparados tras estos años de carrera en los que Agoney ha ganado Tu Cara Me Suena y ha sacado un disco y varios singles y Famous ha publicado varias canciones y ha estado trabajando en música nueva en Nigeria, el país de sus raíces. «Estoy feliz de venir a este festival en 2023 con una canción que me representa de verdad, que he creado y que necesitaba hacer», relataba Agoney, que presentó su tema a TVE «de tapadillo». El artista, que acaba de participar en el programa 'Dúos increíbles' de RTVE, explicó que tenía la propuesta del Benidorm Fest con otro tema, pero que se decantó por «Quiero Arder». Por mucho que esa otra canción «hubiera sido un tema que lo peta en Los 40 y en todas las radios», el canario «no quería eso». «Quería algo auténtico, que voy a ver dentro de 40 años y me voy a sentir orgulloso», manifestó. Y es que, para el artista, cuando la canción no es la que el cantante quiere «eso se nota». «Así que 'hice la trece catorce' y cuando se enteraron en mi discográfica me querían matar», explica. Durante los últimos años, Agoney ha tenido varios encontronazos con los eurofans. Uno de ellos fue en 2018, cuando publicó que estaba viendo una película de animación durante la semifinal del festival y se le criticó tras haber dicho que era fan. «Había muerto mi madre. ¿Tú te piensas que a mí me iba a importar una mierda Eurovisión? Si a alguien le pasa y le importa el festival tiene poco corazón. A mí lo único que me apetecía era ver una película y llorar, no un festival por el que me habían insultado». Pese a ello, en 2023 vuelve a intentarlo con una canción que es «la que quería» y lanza una advertencia: «Voy a hacer arder el puto Liverpool». "me presenté en el último momento" Pese a que la trayectoria de Famous no ha contado con estos encontronazos con los eurofans, el sevillano también se encontró al terminar Operación Triunfo con una situación similar. La canción que le asignaron para Eurovisión 2019, «No puedo más», «no era un mal tema, pero en ese momento no era el idóneo». Además, para el sevillano, la canción «quedaba mucho mejor en inglés que en español, era más bonita y el mensaje se entendía mejor». De un corte con aire de balada como era «No puedo más», Famous vuelve con la futbolera «La Lola». «Me siento mucho más cómodo con La Lola. Soy una persona muy animada, muy de fiesta, y me gusta algo con más chicha». Fue una cosa del último momento: «Estaba en el sofá escuchando mis canciones y salió La Lola y dije: 'ya está, la mando'». El ganador de OT 2018, que ahora actúa en el musical El Rey León y es artista independiente, ha explicado que el año pasado no llegó a ver la convocatoria del Benidorm Fest puesto que se encontraba en Nigeria grabando temas. Durante un año y tres meses, estuvo trabajando en aquel país, de donde viene parte de su familia: «Me sirvió para sentarme y pensar lo que quiero hacer». Y es que esto es lo que echó en falta al salir de Operación Triunfo: «Tras OT te pasa de todo, te dejas llevar y dices, ya está. No me arrepiento de nada, pero para mí me ha servido como aprendizaje hacer más cositas». Así que tras este tiempo en el que ha estado «fuera del foco» vuelve a intentar ir a Eurovisión, que fue uno de los propósitos con los que se presentó a Operación Triunfo. Además, ha explicado que le genera muchísima ilusión la idea, ya que sería el primer afrodescendiente que representa a España en el certamen europeo.