El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho que «no cuente nadie» con su sindicato para negociar una subida del 4% del SMI, como ha planteado la CEOE, porque es una propuesta «netamente insuficiente».

En una entrevista a Cadena Ser Euskadi, recogida por Europa Press, el líder sindical ha manifestado su impresión de que el acuerdo sobre el SMI llegará «antes que el de las pensiones».

«Es un acuerdo y negociación bastante más simple y que debiera ver la luz cuanto antes para dar certeza de que en enero los salarios que cobran el mínimo profesional van a tener una revalorización, al menos, como han evolucionado los precios», ha añadido.

Sordo ha indicado que la propuesta de la CEOE de una subida en torno al 4% no se acerca «para nada» a sus pretensiones y es «netamente insuficiente». El líder sindical ha recordado que la inflación interanual va a estar en torno al 7%, pero la media ha sido de más del 8% y «los alimentos acabarán el año subiendo el 15%».

«Y, cuando sabemos que quien cobra el SMI tiene como parte importante de sus gastos la cesta de alimentos, me parece que la subida del 4% es una subida netamente insuficiente. Con CCOO que no cuente nadie para negociar una subida del 4%», ha manifestado.

Según ha asegurado Unai Sordo, tendría que acercarse más a los 1.100 euros y «situarse en la banda alta» de lo que han recomendado los expertos.

Sordo ha recordado que a la última reunión no acudieron los empresarios y mandaron una propuesta, «lo que es una forma rara de negociar». A su juicio, demuestra que los empresarios «han sobreactuado con el acuerdo entre Gobierno y EH Bildu para reforzar el papel de las inspección de trabajo en los despidos colectivos para ir preparando el terreno y no acordar en una materia con la que no están de acuerdo». «Hacen la propuesta de los 40 euros para situar una horquilla que tire a la baja la hipotética subida y que creo tiene que estar situada en los 82-84 euros», ha insistido.

En todo caso, ha señalado que el acuerdo «pueda salir adelante sin los empresarios» ya que los últimos SMI se han acordado «sin el concurso de CEOE ni Cepyme. »El último acuerdo que firmaron fue el de los 950 euros y ahora estamos en los 1.000 euros, no es muy defendible por su parte. En el ultimo acuerdo salarial de 2018 ya aceptaron que en 2020 los salarios mínimos de convenio fueran de 14.000 euros, pero sinceramente creo que, si estamos en los 1.080, no lo van a suscribir", ha apuntado.

Pensiones

El líder de CCOO ha afirmado que la negociación de las pensiones es «bastante compleja» y con muchos contenidos encima de la mesa. Según ha precisado, esta ultima fase de negociación tiene que ver con una mejora de la estructura de ingresos de la Seguridad Social y la mayoría de las cuestiones que están encima de la mesa son «bastante positivas» aunque todavía no se está cerca del acuerdo en materias como el destope de bases máximas de cotización, el mecanismo de equidad generacional, olas pensiones mínimas.

Unai Sordo ha manifestado que el periodo de cálculo de la pensión es el elemento que está «distorsionando toda la negociación». Según ha explicado, en la medida «más polémica», que es el incremento del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, no hay «consenso político suficiente» para sacarla adelante.

Por ello, cree que sería «más fácil» llegar a un acuerdo excluyendo esta medida. «Si el Gobierno la quiere poner encima de la mesa, deben dar garantías de que hay un acuerdo político para que esto salga adelante, si no, no la vamos a negociar», ha indicado Sordo, que ha asegurado que, en torno al resto de medidas, considera que habrá acuerdo porque el resto de medidas «si configurarían un buen acuerdo de pensiones».

Metal de bizkaia

En el ámbito de Euskadi, se ha referido al conflicto del Metal de Bizkaia, donde está habiendo «una secuencia de huelgas» y habrá que ver si, «entre todos», pueden «desbloquear» el convenio.

Sordo cree que se está constatando que «donde hay fuerte presencia del sindicalismo y movilizaciones», se incrementan, «de forma notable», los salarios y se mantienen cláusulas de revisión salarial, mientras que donde «no hay movilizaciones, ni cultura de negociación asentada, los incrementos salariales son inferiores». «Espero que en el Metal de Bizkaia se pueda llegar a un acuerdo que permita no perder poder adquisitivo a los trabajadores», ha apuntado.

En relación al tema de la salud, ha asegurado que hay un «desgaste» de materiales y un «cierto deterioro» en los sistemas públicos de salud, que «siguen siendo buenos», pero, tras la pandemia, es necesario «hacer una inversión adicional de recursos públicos para reforzarlo».

«Está habiendo movilizaciones y demandas y Euskadi no es una isla. El sistema de salud público es fundamental para una sociedad que envejece a pasos acelerados y, desde la pandemia, se han generalizado las patologías que se muestran con más frecuencia», ha concluido.