Lambán defiende la unión de estaciones de esquí con "el respaldo absoluto" del Pirineo

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha defendido este jueves el proyecto de unión de las estaciones de esquí de los valles del Aragón y Tena, recalcando que tiene «el respaldo absoluto» de los Ayuntamientos y habitantes del Pirineo.

Ha declarado a los medios de comunicación que el objetivo es «fortalecer al Pirineo para la práctica del deporte de invierno» de forma que sea «uno de los lugares más apetecibles para los practicantes del esquí, con pistas de más largo recorrido para competir con las mejores pistas de Europa».

Lambán ha visitado este jueves el CN Helios, acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci.

«No hay un solo Ayuntamiento que no quiera este proyecto», ha observado Lambán, subrayando que «en estos tiempos no se puede hacer nada que contravenga la normativa ambiental». El Gobierno de Aragón quiere crear más riqueza «y no cometer ningún tipo de desperfecto desde el punto de vista ambiental».

También ha dicho que «el Gobierno lleva muchos años invirtiendo en todas las comarcas de Aragón» y ha considerado que los fondos europeos «eran una oportunidad de oro que no se volverá a repetir jamás», de ahí la «apuesta firme» por la unión de estaciones.