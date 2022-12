Veinte años jugando al número 54.289 y ha sido este jueves, 22 de diciembre, cuando el restaurante Chinella, ubicado en el Paseo de Ardonés de Cerler, en el valle de Benasque, ha conseguido uno de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad. Este establecimiento adquirió 20 series de ese número en la Administración número 1 de Calatayud (Zaragoza) para distribuirlo entre clientes, amigos y familiares, que han supuesto 4 millones de euros.

Poco después de las 11.00 horas, los niños de San Ildefonso han anunciado el premio, dotado con 200.000 euros la serie, y que ha sido vendido de forma íntegra por la mencionada administración del Paseo Cortes de Aragón de la ciudad bilbilitana.

El propietario del local, José Antonio Portaspana, recibía la noticia a veinte kilómetros de Cerler. «Ha sido mi hija la que me ha llamado para contármelo», ha relatado emocionado. Su hija, Lucía, se enteraba a través del teléfono. «Estaba ordenando y me ha llegado un Whatsapp de unos amigos», ha declarado todavía nerviosa.

El establecimiento ha vendido un total de 20 series, todo en décimos, a «clientes del bar, vecinos, conocidos», ha explicado José Antonio. Pero también ha sido afortunada la familia del propietario al jugar dos décimos entre padre e hija. «Es la primera vez que nos toca más allá de alguna devolución», ha confesado el propietario.

La dueña del estanco Eskirol, Amelia Saludes, que jugaba un décimo ha recibido trabajando la noticia de que la suerte le ha sonreído, en forma de Cuarto Premio. «Cuando me ha llamado mi nuera no me lo he creído, he pensado que me habrían tocado 20 euros en vez de 20.000», ha narrado.

Aunque todavía es pronto para asimilar la noticia, los planes que tienen para gastar el premio son variados. Amelia, todavía sorprendida, ha pensado en un primer momento en destinar el dinero para «tapar agujeros». Lucía también ha coincidido en «arreglar cosas» y tiene en mente la posible compra de un coche. José Manuel, pensando en estas fechas, ha propuesto «gastarlo y pasar unas buenas Navidades».