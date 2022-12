Teresa Rodríguez se despide del Parlamento con gratitud por haber estado "demasiado cómoda": "Por eso me tengo que ir"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pronunciado este jueves sus últimas palabras como diputada en el Parlamento andaluz antes de renunciar a su escaño, la semana que viene, con un mensaje de agradecimiento a todo el personal que le ha permitido sentirse «demasiado cómoda» en la Cámara autonómica.

«Por eso me tengo que ir», ha comentado la hasta ahora portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía durante la segunda y última jornada del debate final del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2023 que se sustancia desde este pasado miércoles en el Pleno del Parlamento, y en el tramo final de su intervención para posicionar a su grupo en relación al presupuesto de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Consejo Consultivo de Andalucía, del Consejo Audiovisual de Andalucía, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía.

Teresa Rodríguez ha querido aprovechar los apenas últimos 30 segundos de su intervención ante el Pleno para agradecer «a los trabajadores» del Parlamento, a los periodistas, al personal de cafetería, «a todos, que me hayan atendido con tanto cariño y con tanta educación, que me hayan hecho sentir un poco como en casa en un lugar donde al principio no estaba nada cómoda».

«Ya estoy demasiado cómoda, por eso me tengo que ir», ha comentado la portavoz de Adelante, quien también ha dedicado palabras de agradecimiento a los diputados del Parlamento andaluz, que «me han enseñado muchísimas cosas, casi todas muy buenas», y a quienes ha pedido que «me sigáis recibiendo con la Marea Verde» a partir de ahora.

Al regresar a su escaño, Teresa Rodríguez ha recibido un aplauso de la mayoría de los diputados que en ese momento se encontraba en el salón de plenos, y se ha despedido con un beso de su compañera de grupo, Maribel Mora, y de parlamentarios del grupo Por Andalucía que la rodean --Juan Antonio Delgado, José Manuel Gómez Jurado y Alejandra Durán, los tres procedentes de Podemos--, entre los que faltaba la portavoz, Inmaculada Nieto (IU), en ese momento.

Teresa Rodríguez anunció el pasado lunes que renunciaría tras este último pleno del actual periodo de sesiones del Parlamento andaluz a su escaño en la Cámara autonómica, en la que ha permanecido de manera interrumpida desde que lograra plaza en ella en las elecciones de marzo de 2015, para cumplir con su compromiso de limitar los mandatos en política a un máximo de ocho años, aunque precisó que se mantendría como portavoz de Adelante Andalucía, si bien ya compaginando esa responsabilidad con su plaza de profesora del instituto de Secundaria de Puerto Real (Cádiz) donde volverá a dar clases de Lengua a partir de enero.