Registradas rachas máximas de viento de 148 kilómetros por hora en Matxitxako

Euskadi ha registrado en las últimas horas rachas máximas viento de 148 kilómetros por hora en Matxitxako y de 121 kilómetros por hora en La Arboleda, según los datos recogidos por Euskalmente.

Además, en zonas expuestas se han registrado rachas de viento de 115 kilómetros por hora en Oiz y de 109 kilómetros por hora en punta Galea, mientras que en zonas no expuestas se han dado rachas máximas de 94 km/h en Zorrotza, de 90 km/h en Galindo, de 83 km/h en Venta Alta, de 81 km/h en Mallabia y de 80 km/h en Berastegi.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene activado este lunes el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas expuestas desde las 00.00 hasta las 24.00 horas, por rachas de viento de componente sur que pueden superar los 100 km/h, especialmente en zonas de montaña del oeste de Bizkaia y este de Gipuzkoa.

Además, el aviso amarillo está también activado en zonas no expuestas desde las 00.00 hasta las 18.00 horas, cuando, según las previsiones, la rachas de viento de componente sur pueden superar los 80 km/h en Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en el oeste de Bizkaia y este de Gipuzkoa. En zonas no expuestas de Álava las rachas de viento pueden situarse entre los 30-60 km/h. Por la noche las rachas de viento de componente sur en zonas no expuestas de Bizkaia y de Gipuzkoa pueden rondar los 60-80 km/h.

El aviso amarillo por riesgo de viento volverá a activarse este martes en zonas expuestas, desde las 00.00 hasta las 10.00 horas. Las rachas de viento de componente sur pueden superar los 100 km/h, especialmente en zonas de montaña del oeste de Bizkaia y este de Gipuzkoa.

Por su parte, durante la primera mitad del día en las zonas no expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa las rachas de viento de componente sur pueden rondar los 60-80 km/h. Durante la primera mitad del día en zonas no expuestas de Álava las rachas de viento pueden situarse entre los 30-60 km/h.

Durante la tarde y la noche en las zonas no expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa las rachas de viento de componente sur pueden rondar los 40-60 km/h, y los 20-40 km/h en zonas no expuestas de Álava.