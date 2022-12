Ingenieras se darán cita en UNED València para acercar su trabajo a los centros educativos: "Hay que ofrecer referentes"

Ingenieras de diversas especialidades se darán cita el próximo martes, 20 de diciembre, en la UNED de València para participar en una jornada que tiene el objetivo de acercar el trabajo de estas profesionales a los colegios e institutos valencianos. «Queremos mostrar que cualquier persona puede llegar a ser ingeniera si se lo propone», aseguran los impulsores de la actividad.

Bajo el lema 'Jornada sobre mujer e ingeniería. Transformando los retos invisibles de la sociedad en logros visibles y sostenibles', se invitará al estudiantado a conocer experiencias laborales inspiradoras.

El foro --organizado conjuntamente por las escuelas superiores de Ingeniería Industrial e Informática de la UNED junto a la Real Academia de Ingeniería de España-- será inaugurado por la directora de la ETSI Industriales, Cristina González Gaya; el director del Centro Asociado de la UNED Alzira- València, Alejandro Cerdá; y la subdirectora de Gestión y Ordenación Académica de la ETSI Informática, Olga C. Santos.

Posteriormente, la directora territorial en Valencia de la Conselleria de Innovación, Ciencias, Universidades y Sociedad Digital, Silvia Rueda Pascual, impartirá una conferencia.

La jornada culminará con una mesa redonda en la que intervendrán Teresa Bonet Segura, ingeniera informática y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Informáticos de la Comunitat Valenciana; Elena Lluch Peris, presidenta de la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales; Eva Antonino Daviu, ingeniera en Telecomunicaciones y catedrática de la Universitat Politècnica de València; y Maribel Valero, ingeniera informática, coordinadora académica de UNED València y jefa de la Unidad de Coordinación Informática de la Agencia Valenciana Antifraude.

Según subraya Olga Santos en un comunicado, «es importante visibilizar la aportación de las mujeres ingenieras porque, a pesar de los avances, continúan siendo minoría en muchos ámbitos».

«Esto es una lástima porque se pierde diversidad y, con ello, se pierden perspectivas y puntos de vista que son fundamentales para encontrar soluciones innovadoras en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo».

«El problema -avisa-- es que no basta con decir que se deben seleccionar más mujeres ingenieras, ya que, a menudo, el problema es que no hay suficientes porque muchas chicas no se ven estudiando una ingeniería o, si están dudando sobre si hacerlo, encuentran un entorno poco estimulante. Visibilizando las trayectorias, logros y aportaciones de mujeres ingenieras esperamos poder ofrecer referentes para cualquier chica que esté tomando una decisión sobre los estudios que va a elegir, y, por tanto, su futuro profesional».

"gran problema"

Además, la experta recalca que, «desafortunadamente, en la actualidad el interés por estudiar una ingeniería ha disminuido tanto entre los chicos como entre las chicas». «Y esto es un gran problema porque existen muchos retos en la sociedad que necesitan ingenieros e ingenieras para abordarlos adecuadamente», apunta.

Por lo tanto, asevera Santos, «no sólo es necesario aumentar el interés de las chicas por las ingenierías, sino también el de los chicos y con este tipo de actividades tratamos de llegar a ambos grupos, pero al ser el número de chicas que eligen una ingeniería tradicionalmente menor hacemos más hincapié en motivarles a ellas».

«En todo caso, el efecto que buscamos es que aumentemos el porcentaje de ingenieras hasta lograr un equilibrio», concluye.