La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado a penas que suman nueve años y seis meses de prisión a una mujer, de 44 años, que padece un trastorno mixto de personalidad y que en marzo de 2021 en el transcurso de una discusión con su marido y en presencia de su hija, de 7 años, acabó apuñalándolo por la espalda con un cuchillo de cocina hasta en dos ocasiones.

La sentencia, a la que ha accedido Europa Press a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recoge como hechos probados que el 15 de marzo de 2021, en Úbeda (Jaén), la acusada discutió con su marido al que llegó a agredir con unas tijeras, causándole lesiones leves en el cuello y en el brazo.

Cuando el marido se dio la vuelta para irse de la casa de forma definitiva, la acusada le siguió por la casa «con un cuchillo de cocina en la mano y una vez allí se lo clavó al menos en dos ocasiones por la espalda, causándole lesiones que precisaron una intervención quirúrgica de urgencia con riesgo vital, con afección pulmonar con hemoneumotórax masivo». Pese a las puñaladas, logró coger las llaves del coche y salir de la casa con la intención de ir al centro de salud, pero acabó perdiendo el conocimiento en el aparcamiento.

Como consecuencia de las limitaciones funcionales derivadas de las lesiones, el INSS ha reconocido a la víctima una incapacidad permanente total para su trabajo como expendedor de gasolina.

El marido declaró ante el tribunal en el juicio celebrado el pasado 25 de noviembre sentir miedo de la que fuera su pareja y madre de sus hijas. Señaló que su mujer tenía una enfermedad mental y que él, pese a las agresiones y amenazas, «normalizaba la situación» y se negó a declarar en las actuaciones que se abrieron hasta en tres ocasiones tras acudir al centro de salud por lesiones derivadas de agresiones de la procesada.

«Luego nos pedía perdón y así hasta la siguiente», dijo el marido en el juicio al describir la situación que vivían en casa hasta el punto de que las dos hijas también sufrieron agresiones de la madre como tirones de pelo y empujones.

Por ello, el tribunal la condena como responsable de un delito de intento de homicidio, otro de malos tratos habituales y tres de malos tratos en el ámbito domésticos. Para los dos primeros, la sentencia recoge el agravante de parentesco y un atenuante de alteración psíquica.

La sentencia recoge que la acusada «padece un trastorno mixto de personalidad que le dificultad el control de impulsos, mermando su capacidad volitiva, pero no limitando ni anulando la misma», de ahí que se rechace la eximente completa o incompleta que pedía la defensa para apoyar su petición de libre absolución. La documentación médica aportada a la causa y el informe del IML recogen que la acusada «padece un trastorno mixto de personalidad que ha motivado multitud de ingresos en las unidades de salud mental».

Durante el juicio la acusada manifestó que no se acordaba de nada de lo ocurrido el día de los hechos y que por no acordarse no se acordaba ni de su pareja porque se encontraba en «shock». No obstante en su declaración judicial en el sumario sí reconoció que había agredido a su esposo con un cuchillo por la espalda, aunque negó que tuviera intención de matarlo. Según su declaración y que recoge el tribunal «solo quería que no se fuera porque decía que la iba a dejar».

Además de las penas de prisión impuestas, se le condena a accesorias que suman 19 años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y con sus dos hijas, además de la privación de la patria potestad de su hija menor. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar al que fuera su marido en 100.000 euros. La sentencia no es firme y se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).