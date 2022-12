El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto de los socialistas «y no sanchistas» que tienen su voto «secuestrado» por las decisiones del Gobierno en contra del programa electoral del PSOE, además de advertir que «Pedro Sánchez está emprendiendo su propio 'procés'».

«Si nos unimos los que hemos mantenido este país unido durante 44 años, vamos a ganar 8.000 mociones de censura en cada uno de los ayuntamientos. Vamos a ganar mociones de censura en todas las comunidades autónomas, vamos a votar en miles de urnas y no en una urna en el Congreso».

Así lo ha manifestado este viernes por la tarde en un mitin en Feria Valencia junto a los presidentes 'populares' autonómico, municipal y provincial, Carlos Mazón, Mª José Catalá y Vicente Mompó, El acto ha reunido a unas 1.300 personas entre el interior y el exterior, según fuentes de la organización.

A su llegada al acto, el jefe de la oposición se ha dirigido a los militantes congregados a la entrada del auditorio que no han podido entrar para animarles a «no desfallecer» porque «hasta que no se abran las urnas no hay nada ganado ni perdido».

Ha «tendido la mano» a los que eligieron al PSOE en los últimos comicios para decirles que «sus votos están secuestrados». «Estamos tocando el futuro con nuestras manos. Vamos a resistir hasta mayo», ha alentado, y ha llamado a «no entrar en las provocaciones permanentes» y a seguir defendiendo la centralidad y la moderación «que no es sinónimo de tibieza».

En su intervención, Feijóo ha remarcado que no pretende «hacer campaña», sino «abrir las puertas del PP» a los españoles «voten a quien voten, de derechas o de izquierdas» contra un gobierno que «en apenas tres meses ha tomado más decisiones en contra de la integridad territorial que en ninguno de los 44 años de democracia».

"erc al menos no miente"

Ha ligado las últimas decisiones del Gobierno con las «cesiones» a los independentistas desde 2019, que según él siempre siguen el mismo ciclo, y ha advertido que «ahora ERC pide un referéndum y por lo menos no miente»: «Para saber lo que pasa en España hay que escuchar a Junqueras y Otegui».

Sobre todo ha cargado contra la reforma del delito de malversación, algo que según ya «se estaba cociendo» porque «le han hecho presidente y no es gratis». «Entramos en un escenario desconocido», ha alertado, insistiendo en que malversar es «la peor corrupción que puede hacer un político» ya sea para lucrarse personalmente, para «organizar un intento de sedición o ganar las elecciones durante décadas».

También ha apuntado a la Ley Trans, acusando al Ejecutivo de dividir al PSOE y al colectivo feminista, y la del 'sí es sí', «uno de los mayores despropósitos legislativos de un gobierno que dice ser feminista». «Lo advertimos y nos dijeron machistas y fachas, por supuesto», ha añadido, y ha lamentado que «el Congreso de Ministros parece un 'reality show'» por las diferencias respecto a estas leyes.

"hasta los socialistas saben que es el peor gobierno"

«Hasta los socialistas saben que este es el peor gobierno de la historia democrática». España no solo necesita un gobierno mejor, que es fácil, necesita un buen gobierno", ha enfatizado.

Es más, ha lamentado que si gobierna en 2023 deberá asumir «el pufo más grande en la historia de España» mientras los ciudadanos son «más pobres que en 2018». «Desde que Sánchez gobierna, cada semana nos cuesta 1.500 millones de deuda pública más, así gobierna hasta Pedro Sánchez», ha criticado, insistiendo que estos son los problemas del país y no los de los políticos.

Ante esta situación, se ha preguntado «qué más tiene que pasar para aceptar que se han equivocado» y ha urgido a los diputados del PSOE a no caer en el «postureo socialista» que cree que siguen los 'barones' de Sánchez al criticar sus reformas. Medidas que ha denunciado que van contra del programa con el que se presentó hace tres años, cuando «miles de españoles le creyeron y ganó».

A nivel autonómico, al final de su discurso se ha comprometido con reivindicaciones como la reforma de la financiación autonómica, el agua para los regantes o la conexión de ciudades valencianas por AVE, algo que ha defendido que es algo que «tiene sentido». La Comunitat, ha reivindicado, es «una parte indisoluble de la nación española», por lo que ha prometido que ni él ni Mazón ni Catalá van «a fallar».

Mazón: sánchez visita valència "por miedo electoral"

Por su parte, el presidente autonómico ha garantizado a Feijóo que puede contar con el PPCV para defender los valores constitucionales ante el «gran chantaje» de Sánchez y para mantener la España «autonomista, descentralizada, plural y diversa». «Pero también una España que quiere caminar junta y defender el imperio de la ley, el único posible», ha recalcado.

Ha asegurado que Sánchez visitará València este sábado con «nada más que su miedo electoral» mientras el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, «calle, aplaude, claudica y se rinde». «El adán Sánchez y el complaciente Puig se dan una fiesta mientras España entera aguarda a mayor para iniciar la única moción de censura viable: la de las urnas», ha aseverado.

Además, Mazón ha augurado que Sánchez no traerá ni la reforma de la financiación, ni el agua para Alicante, ni ayudas a la cerámica de Castellón, ni ninguna agencia estatal a la Comunitat. «Es posible que todo eso no le quepa en el Falcon», ha criticado, para ironizar que «cuando viaja a cualquier sitio con él siempre van Puigdemont, Junqueras y Otegui».

Catalá: "valencia será el punto y final de sánchez"

Como portavoz del PP de València, Mª José Catalá ha proclamado ante Feijóo que «Valencia será el punto y final de Pedro Sánchez en la Moncloa» en las elecciones municipales de mayo y ha asegurado que el presidente visita la ciudad este sábado porque «sabe que es donde se juega su futuro».

«No permitiremos que se trocee nuestra bandera ni nuestra senyera, devolvamos a Valencia al lugar del Mediterráneo que se merece, queremos que España se vuelva con orgullo ante nosotros», ha manifestado la también 'número dos' del PPCV.

Y el líder del PP provincial, Vicente Mompó, ha afirmado que Feijóo está «uniendo a España sin ser presidente» y ha reivindicado: «Entre todos haremos que la Comunidad Valenciana ocupe el lugar que merece en España».