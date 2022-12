Blanca Li denuncia "amenazas" de Paco Bezerra, niega "injerencia política" y se reivindica como "defensora de libertad"

La directora artística de Teatros del Canal, Blanca Li, ha denunciado este viernes «amenazas» del dramaturgo Paco Bezerra, tras la cancelación de su obra 'Muero porque no muero' sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, al tiempo que ha negado que haya existido «injerencia política» en esta decisión y se ha mostrado «orgullosa» de su gestión al frente de los Teatros.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de sus tres años al frente de esta institución cultural, Li ha defendido que es «rotundamente falso» que en los Teatros del Canal se haya producido «cualquier tipo de injerencia» en la elaboración de la programación artística.

Así, ha detallado que la decisión de hacer cambios en su propuesta artística inicial no se debe a que estuviera «mal diseñada» sino a «motivos económicos derivados de la inflación que ha obligado al conjunto de teatros europeos a ser flexibles».

En esta línea, ha señalado que los cambios en la programación han sido «constantes» y ha insistido en que es «rotundamente falso» que en los Teatros del Canal se haya impuesto «cualquier censura o impedimento» a cualquier artista.

A ello, ha añadido que los amantes de las artes escénicas saben que esta institución «está abierta a todas las temáticas, todos los discursos, todos los formatos a la transgresión y a la diversidad de toda propuesta artística que venga avalada por su calidad».

"limitaciones presupuestarias"

Por otro lado, Li ha informado de que de los más de 1.000 artistas que presentan sus propuestas, solo se han podido incluir 170 porque un teatro público tiene «limitaciones presupuestarias».

«No podemos programar todo lo que se nos propone ni lo que nos gusta o entusiasma. Yo no funciono con amenazas ni cuando se me acosa a través de las redes. He recibido más de 5.000 post de insultos, la mayoría con fotomontajes de mi cara, que han sido publicados principalmente por Paco Bezerra», ha expresado la directora artística.

Así, considera que han empleado sus palabras para organizar un movimiento «basado en una mentira» y que Bezerra «nunca quiso entender ni aceptar» las informaciones que le trasladaron respecto a una decisión vinculada «a las dificultades económicas» de Teatros.

«Siempre he sido y voy a seguir siendo defensora a ultranza de la libertad creativa. A lo largo de mi dilatada trayectoria así lo he demostrado», ha justificado, a la vez que ha expresado que le «entristece» que se quiera «tirar por tierra» la gestión de los Teatros y que se ponga «una nube de sospechosa» sobre la misma.

Achaca falta de experiencia de bezerra

Como ejemplo, ha asegurado que esto ocurre «regularmente» a los artistas. «Quizá Paco Bezerra no tiene todavía la experiencia y no le ha ocurrido antes», ha lanzado, a la vez que ha afirmado que ella misma ha sufrido cinco cancelaciones en los últimos tiempos.

Li ha detallado que el año pasado se programó 'El orgullo de quererte', una zarzuela «maravillosa» que tuvieron que anular debido a la subida de costes. Para intentar seguir adelante, pusieron en escena una lectura de la misma que fue «una de las cosas más emocionantes» que ha vivido, según ha expresado.

«Esta zarzuela es una zarzuela gay. Este creador podría haber dicho, como dijo Paco Bezerra, 'tú estás anulando esta obra porque te han dicho que censures esto' (...) y que en este teatro somos homófobos», ha indicado.

Blanca Li ha asegurado que la obra de Bezerra sobre Santa Teresa le «encantaba» y ha vuelto a aludir a que se trató de cuestiones económicos, además de que se anularon otras cinco que no estaban programadas.

Conversación "muy tensa" con el dramaturgo

Tras ello, ha narrado que su conversación con el dramaturgo fue «muy tensa» y que él no creyó sus explicaciones, además de añadir que fue una discusión «surrealista».

Además, la coreógrafa ha explicado que cuando el Consejo de Administración le comunicó la retirada de estas obras lo aceptó. «No la quitaron sin contar conmigo», ha detallado.

Por último, ha vuelto a insistir en que ella «no hubiera aceptado censura» y cree que es «increíble» que se pienso eso, además de defender que no ha existido «silencio» por parte de ella ni desde la Consejería de Cultura sobre este asunto.