El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha asegurado que el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, seguirá al frente de la institución hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Ha mencionado que también las ministras de Sanidad e Industria, Carolina Darias y Reyes Maroto, respectivamente, son las candidatas del PSOE a las Alcaldías de Las Palmas y Madrid, y, en 2019, la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, era la consejera de Universidad del Gobierno de Aragón y fue candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital aragonesa.

Alfonso Mendoza ha realizado estas declaraciones en respuesta a las críticas de los grupos municipales de la oposición, tras confirmarse que el alcalde y presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, será el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Tras afear a los grupos municipales de izquierdas que pidan la dimisión del alcalde solo por comunicar que optará a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha estimado «que no se puede ser más cínico porque piden que se marche» y se ha preguntado a quién creen que van a engañar.

«En política hay que predicar con el ejemplo y el PSOE con Ranera a la cabeza es quien más tiene que callar». De esta forma ha arremetido contra la portavoz del grupo municipal socialista por presentar hace una semana una moción para pedir la dimisión de Azcón, antes incluso de que el alcalde anunciara su decisión a la Presidencia del Gobierno de Aragón. «Cómo puede pedir Ranera que dimita el alcalde, mientras el PSOE mantiene a las ministras Maroto y Darias, que han sido confirmadas candidatas a las Alcaldías de Madrid y Las Palmas», se ha preguntado Mendoza.

Una cosa y la contraria

«Como pueden exigir una cosa en Zaragoza y otra en Madrid», ha cuestionado, para considerar que la repuesta «está en el PSOE, el partido de Sánchez, de Lambán y de Ranera. El partido del trilerismo político: hago una cosa, mientras exijo que otros hagan lo contrario. Ese es el PSOE de Ranera».

En declaraciones a los medios de comunicación, Mendoza ha considerado que a la izquierda hay que recordarle que la candidata con la que concurrieron en 2019, Pilar Alegría, «que sí se dio a la fuga en cuanto tuvo la oportunidad», fue consejera de Universidad del Gobierno de Aragón hasta el último día. «Entonces era correcto y ahora Azcón debe dimitir. Alegría si y Azcón no», ha cuestionado.

«Basta de emociones y declaraciones infantiles en las que detrás hay un intento de desestabilizar el Ayuntamiento de Zaragoza, como lleva haciendo la izquierda cuatro años», con el objetivo de que no funcione, «pero eso no ha sucedido y no sucederá», ha augurado.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP ha subrayado que Azcón ha dado «estabilidad y ha dado la vuelta a la ciudad de los últimos 16 años y ha conseguido que sea ejemplo para todo los aragoneses y españoles».