El presidente del Consejo General de Mondragon, Iñigo Ucín, ha insistido a Grupo Ulma y Orona que, ante el actual contexto de incertidumbre, «actuar juntos siempre da más oportunidades». Les advierte de que su posible salida de la Corporación, sobre la cual sus cooperativistas decidirán en asambleas extraordinarias este viernes, «no se convertirán en mejores empresas/cooperativas, sino que se perderían muchas de las oportunidades y servicios disponibles y utilizados hasta ahora y, por tanto, la opción de configurar proyectos más potentes en el futuro».

A través de TuLankide, Ucín ha ofrecido cinco razones para que Ulma y Orona sigan en la Corporación. Ambas celebrarán este viernes sendas asambleas extraordinarias para que sus cooperativistas decidas al respecto.

Según el presidente del Consejo General de Mondragon «los representantes de Orona y Ulma presentaron en junio una propuesta para mantener un nuevo tipo de relación» con la Corporación, «exigiendo» que sus órganos (Comisión Permanente y Consejo General, ambos con representantes de Orona y Ulma) «asumieran el planteamiento y lo trasladaran al Congreso de este año» y ello pese a que estas cooperativas «tienen la posibilidad de presentar directamente una propuesta en el Congreso, para lo que cuentan con suficientes representantes».

«Los órganos la rechazaron por los plazos, por el contenido y por las formas», han añadido. A juicio de Ucín, «las cuestiones acordadas en el pasado con consensos muy amplios no pueden ser ahora motivo para proponer la baja de Mondragon, ya que estas cuestiones no están en cuestión o en litigio, como la visión de la división sectorial 'versus' regional o la posibilidad de salir de Mondragon Inversiones y configurar un instrumento propio».

Además, ha apuntado que «a mayor dificultad, más diálogo». «Desde el momento en que tuvimos conocimiento de los procesos abiertos en Orona y Ulma hemos solicitado reunirnos con los órganos de las cooperativas para abordar el tema de forma adecuada, con el fin de darle el tratamiento y tiempo que requiere y también ahora esa es nuestra intención y nuestro deseo», ha afirmado.

Por otro lado, Ucín ha asegurado que dentro de Mondragon hay "más

más posibilidades de crecimiento y desarrollo como empresa«, gracias a la »intercooperación« entre cooperativas. »Más allá de las oportunidades de negocio, las cooperativas de Mondragon acumulamos una enorme experiencia en diferentes sectores y cuando tenemos una necesidad concreta siempre hay alguna que puede ser una referencia", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que «a través de Mondragon Inversiones, que ha destinado desde su creación hasta la fecha un apoyo financiero de 1.000 millones de euros, desde las cooperativas a las cooperativas, para la promoción de nuevas actividades y participación en start-ups». «Igualmente, en el ámbito de la sostenibilidad se ha realizado un desarrollo de estrategias de adaptación a normativas y retos para lograr la neutralidad en emisiones de carbono, se han coordinado proyectos de innovación, compras mancomunadas o con delegaciones en el ámbito internacional», ha añadido.

Por otro lado, ha defendido que las cooperativas toman decisiones «con total libertad» dentro de la Corporación y sus proyectos «pueden llegar más lejos formando parte de Mondragon». Ucín también ha subrayado que Mondragon es «una red de apoyo en momentos de dificultades», gracias al «principio de la solidaridad», cuyo efecto se «multiplica» al intervenir las distintas cooperativas.

Apoyo

En este contexto, ha recordado que «todas las cooperativas, incluso las que hoy en día tienen una evolución excelente, han necesitado el apoyo de otras, a través de la Fundación Mondragon». «De los 450 millones de euros que hemos destinado hasta la fecha, 110 han sido para compensar las pérdidas de las cooperativas y otros 80 para fomentar nuevas actividades e innovación, reubicando en cooperativas a socios en situación de desempleo estructural, o con otros recursos, no sólo económicos, que se han destinado a apoyar a cooperativas y cooperativistas en dificultades», ha destacado.

A su juicio, «Mondragon no es refugio que me conviene por si me va mal», sino que la Corporación tiene «la vocación de ofrecer a los trabajadores de nuestras cooperativas y a la sociedad de nuestro entorno la oportunidad de desarrollar nuestro trabajo y nuestra vida de una manera digna». «Nos juntamos entre todos para mejorar la realidad socioeconómica de nuestro país y crear oportunidades para que de esta manera se dé justicia social», ha aseverado, para añadir que de ahí la existencia de «sistemas de ayuda mutua, no sólo para apoyarnos unos a otros, sino para aportar más entre todos a nosotros mismos y a la sociedad».

Finalmente, ha puesto en valor la «capacidad de llegada» de Mondragon a las instituciones, administraciones y gobiernos de ámbito autonómico, estatal y europeo en defensa de los intereses de las cooperativas y ha incidido en que «actuar juntos» en el actual contexto de «incertidumbre siempre nos da más oportunidades».

«¿Para qué romper lo cosido hasta ahora?, ¿a quién conviene?, ¿por qué tanta prisa?», ha preguntado, al tiempo que ha reconocido que «cada cooperativa de Orona y Ulma es un logro colectivo excelente».

Asambleas

El grupo Ulma de Oñati, con nueve negocios autónomos, y la cooperativa Orona de Hernani, dedicada a las soluciones de movilidad vertical de personas, celebrarán este viernes sendas asambleas extraordinarias para decidir su modelo de vinculación con la Corporación Mondragon.

Las nueve cooperativas de ULMA someterán a la aprobación de sus 2.789 socios este viernres reemplazar su vigente relación como entidades adheridas a Mondragon Corporación Cooperativa, Sociedad Civil, por «un modelo basado en convenios de mutuo acuerdo para el fortalecimiento del sistema cooperativo», según explica el grupo cooperativo.

Tras iniciar un proceso de debate interno, con más de 38 sesiones informativas ya celebradas, las cooperativas de Ulma votarán sobre su escisión de Mondragon y la creación de un Consejo Rector para el Grupo, «que trate de promover colaboraciones futuras» con la Corporación, lo mismo que harán los cooperativistas de Orona. Ambas cuentan con una facturación anual de más de 800 millones de euros y una plantilla de más de diez mil personas en total.

Ulma y Orona han denunciado los «ataques» de Mondragon desde el inicio de este proceso que. A juicio, del Grupo Ulma los mismos han confirmado la «necesidad» de «proteger su autonomía de gobierno frente a las injerencias que amenazan la fortaleza de su proyecto industrial».

Las cooperativas de Ulma y Orona no dejarían, no obstante, de de aportar recursos económicos, ni humanos, a Laboral Kutxa, Lagun Aro o Mondragon Unibertsitatea (MU) si se aprueba su salida de la Corporación.