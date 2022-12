Almeida acusa a Ortega Smith de "secuestrar la voluntad" de madrileños al ser "una versión del 'no es no' de Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este jueves al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, de «secuestrar la voluntad» de los madrileños al haberse convertido en «una nueva versión del 'no es no' de (presidente de Gobierno) Pedro Sánchez».

«Demuestra que (Ortega Smith) no quería negociar de ninguna manera, porque es la versión 'sanchista' siete años después del 'no es no', porque todos nos acordamos del 'no es no', y es una nueva versión. Pedro Sánchez debe estar contentísimo», ha lanzado el regidor desde la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada en Carabanchel.

Así se ha expresado el primer edil después de ser requerido por la ausencia del Grupo Municipal de Vox ayer en la comisión donde se aprobó de forma inicial la moratoria para que los vehículos de mercancías con etiqueta B puedan acceder al Centro durante todo 2023. Considera que «son ellos los que responder por qué no acuden cuando estaban debidamente convocados». «Deberán contestar ellos y nosotros estamos en el derecho de preguntar por qué no acuden», ha precisado.

Martínez-Almeida ha hecho hincapié en el hecho de que Vox «no ha presentado ni una sola enmienda» y cree que tiene «difícil explicación» que Ortega Smith no encuentre «un solo minuto de su tiempo» para dedicarlo a Madrid. «Cuando no se presenta ni una sola enmienda a los presupuestos demuestra una acción deliberada. Tiene 4 concejales, son decisivos, tiene el 7-8 por ciento de votos de los madrileños», ha señalado.

Por otra parte, sí han presentado enmiendas a las Ordenanzas Fiscales, algo que en opinión de Almeida es «el culmen de la chapuza», puesto que «si reduces ingresos, tendrás que reducir gastos», pero «Vox solo busca el titular», y ha explicado que «si fuera serio, no vale bajar impuestos y no tocar gastos».

Reitera que «es inexplicable la postura de ni siquiera sentarse a negociar», ya que «lo único que consigue es ser un aliado de Pedro Sánchez en su batalla contra Madrid». Requerido por una posible estrategia de Vox tanto en Ayuntamiento como en la Asamblea para no apoyar al PP en sus cuentas públicas, Almeida ha señalado que no sabe «si es una posición de Vox, pero lo que pasa en el Ayuntamiento deriva del 'señor no' y lo que pasa en la Asamblea es que cometieron un error».