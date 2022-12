Azkena Rock Festival 2023 incorpora al cartel a The Pretenders, Incubus, The Undertones, Earthless y Lydia Lunch

La XXI edición del Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz ha confirmado este miércoles la incorporación al cartel de 2023 de The Pretenders, Incubus, The Undertones, Alter Bridge, Earthless, Lydia Lunch, la banda del hijo de Slash, S8nt Elecktric, y del supergrupo liderado por Leiva, The Guapos. Estos nombres se suman a las ya anunciadas de Iggy Pop, Rancid, Steve Earle, Lucinda Williams, Monster Magnet, Calexico o El Drogas.

La cita, que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz del 15 al 17 de junio de 2023, ha informado también de que las entradas sueltas de día saldrán a la venta este jueves a las 9.00 de la mañana y que los bonos ya se pueden comprar a través de las webs del festival y seetickets.com.

Por otro lado, la promotora del festival Last Tour ha informado de que la banda Queensryche ha tenido que cancelar su gira europea por problemas logísticos, incluyendo su fecha en el ARF.

Junto a las nuevas confirmaciones y la cancelación de Queensryche, Last Tour, a través de un comunicado, ha desvelado la distribución provisional de artistas en cada una de sus tres jornadas, a la espera de más confirmaciones.

Así, el jueves 15 de junio ofrecerá las actuaciones de Rancid, El Drogas tocando el repertorio de Barricada, el norteamericano Steve Earle en solitario y acústico, el grupo de stoner y hard rock Monster Magnet, la banda brasileña de garaje Os Mutantes, Lydia Lunch y la banda euskaldun Liher.

Para el viernes 16 de junio están previstos los conciertos de The Pretenders, con Chrissie Hynde en su único concierto en España en 2023, la banda de rock alternativo Incubus, también en fecha exclusiva, el supergrupo The Guapos, con Leiva y los rockeros mexicanos David Aguilar, Adan Jodorowsky y Jay de la Cueva, y Earthless, el proyecto del actual guitarra solista de The Black Crowes, Isaiah Mitchell.

Igualmente, el viernes ha incorporado el nuevo proyecto del hijo de Slash de Guns N' Roses, London Hudson, que lidera S8nt Elektric junto a la vocalista Briana Carbajal.

Por último, estarán en el cartel del viernes la emblemática banda británica The Undertones y los ya anunciados Bones of Minerva, joven formación de stoner nacional, el rock fronterizo de Calexico, GWAR, los rockabillies británicos Matchbox y los gasteiztarras Pasadena.

Sábado

El sábado cerrarán esta 21ª edición los ya confirmados Iggy Pop, la rockera Lucinda Williams y la banda de hard rock y metal alternativo Alter Bridge, formada por el vocalista Myles Kennedy, también cantante habitual de la banda de Slash, y por el guitarrista Mark Tremonti, de Creed.

Junto a ellos, regresan The Bevis Frond y se incorporan The Nude Party, la guitarrista balcánica de blues Ana Popovic, y el proyecto compartido por la cantautora Nat Simons y la ex cantante The Runaways, Cherie Currie; ambas se juntarán en Mendizabala para ofrecer un show exclusivo a partir de temas de Simons, versiones de clásicos del rock y una buena tanda de los grandes éxitos de The Runaways.

Además, los asistentes podrán escuchar a la joven banda euskaldun Ezpalak y el proyecto del rocker Jim Jones, que regresa esta vez con sus Jim Jones All Stars, banda de versiones. Todos ellos se unen a los ya anunciados Lucero, formación de rock americano, los Melvins o la banda euskaldun Brigade Loco.

Por otro lado, la promotora ha informado asimismo de que este año la entrada para menores de 14 años (incluidos) será gratuita y reducida para los jóvenes de 15 a 23 años (incluidas) a través del Bono Gaztea.

Igualmente, ha puesto a la venta el pack especial XX Aniversario, que incluye un libro con relatos de los protagonistas que han pasado por el festival en los últimos 20 años, una camiseta, un póster y una totebag deluxe.

El precio promocional del bono permanecerá en vigor hasta las 23.59 horas del martes 27 de diciembre y las entradas de día estarán a la venta a partir de mañana a las 9.00 horas en azkenarockfestival.com y seetickets.com/es.