Valencia acogerá en marzo el festival tecnológico impulsado por Financial Times The Next Web

La Marina de València se convertirá en escenario, los próximos días 30 y el 31 de marzo, del The Next Web València (TNW València), el festival internacional líder en innovación impulsado por el diario económico Financial Times.

El evento, que cuenta con la colaboración con el Ajuntament de València, lleva celebrándose en la ciudad de Ámsterdam desde hace más de 16 años, y en el pasado ha acogido a los representantes más importantes del mundo de la tecnología, como Edward Snowden, informante y experto en ciberseguridad, Prisicilla Chomba-Kinywa, CTO, Greenpeace y grandes multinacionales como Google, Microsoft, Nike y muchas más. Se esperan más de 2.000 asistentes, más de 100 ponentes, más de 80 expositores y más de 300 startups y de 75 inversores, TNW València traerá el corazón tecnológico a la ciudad, mostrando las mentes más innovadoras del Mediterráneo. The Next Web ha decidido apostar por València en 2023 debido a que, en los últimos cinco años, más de 290 startups se han sumado a su ecosistema, «convirtiéndola así en la región española con el mayor número de startups per cápita», explica la organización en un comunicado. Además, tal y como explica Myrthe van der Erve, CEO de The Next Web, València es la ciudad española que tiene el ecosistema empresarial «de más rápido crecimiento de España, lo que la convierte en el centro de innovación de la tecnología mediterránea más grande del país». «Es especialmente el impulso, la determinación y la energía que sentimos en Valencia lo que nos estimula a mostrarla al mundo a través de nuestra plataforma», añade. La conferencia constará de un amplio panel de líderes de opinión de empresas europeas y mundiales que incluirá ponentes locales e internacionales como Julien Blessin, cofundador de TIER Mobility, Janneke Niessen, que forma parte del top 10 de inversores ángeles holandeses más importantes, Maria Wallace, socia fundadora de CapitalT, Iker Marcaide, fundador de Zubi Group y nombrado uno de los 100 españoles más creativos por la revista Forbes o Juan Vicén Balaguer, cofundador de Zeleros Hyperloop, entre otros. Todos ellos expondrán sus experiencias sobre diferentes temas relativos a la tecnología como son; la inteligencia artificial, las ciudades sostenibles o cómo la tecnología dará forma al mundo del mañana. En cuanto a los temas a tratar en el evento, las sesiones explorarán los principales desafíos sociales como la sostenibilidad, la diversidad y las economías inclusivas, además de hablar sobre la tecnología y cómo esta puede ayudar a mejorar el futuro. También se explorará el fomento del espíritu empresarial y el emprendimiento, el empoderamiento del ciudadano digital y cómo fortalecer el tejido empresarial de las ciudades y de las compañías. El futuro de la tecnología TNW brindará a las startups una plataforma para mostrar sus productos innovadores al mundo, rodeados de los principales inversores, empresas, autoridades gubernamentales y amantes de la tecnología con ganas de establecer relaciones, inspirarse y descubrir cuál es el futuro de la tecnología. El evento no solo ofrece experiencias inolvidables, sino que también asegura resultados empresariales reales, ya que da la oportunidad de conocer a personas relevantes del mundo de la tecnología en un ambiente festivo y relajado. Los eventos paralelos o las actividades recreativas como los viajes en noria, los food trucks o la terraza son grandes oportunidades de hacer networking. TNW València se realiza en colaboración con una serie de socios estratégicos locales con gran influencia y TNW València Event Advisors, un consejo de líderes de opinión influyentes en la industria tecnológica.