La Diputación de Zaragoza presentará este jueves, 15 de diciembre, el cómic 'Ojos de abeja', de Jesús Bosqued, obra ganadora del la primera edición del Premio Santa Isabel de cómic.

El acto estará presidido por la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo, y conducido por la directora de cine Paula Ortiz y el profesor de Historia del arte de la Universidad de Zaragoza Alberto Castán. Tendrá lugar a las 19.30 en la sala de música del palacio de Sástago con entrada libre hasta completar aforo (entrada por Calle Coso, 44).

El jurado destacó 'Ojos de abeja' «por ser una voz con muchos ecos, un buen trabajo creativo con claridad en la maquetación y coherencia gráfica» y por utilizar una técnica y narrativa «variada y original». Este galardón está dotado con 5.000 euros y con la publicación del cómic.

Con este nuevo premio, la DPZ pretende apoyar al sector aragonés del cómic a la vez que reconoce el trabajo que conlleva la creación de estas publicaciones para los dibujantes, guionistas e ilustradores de la Comunidad.

El jurado del I Premio de Cómic Santa Isabel de Portugal de la Diputación de Zaragoza en su edición de 2022 estuvo formado por la ilustradora y autora de cómic y humor gráfico Sara Jornet Blasco; por el dibujante y autor de cómic Álvaro Ortiz Albero; y por el dibujante y responsable de la librería El Armadillo Ilustrado Víctor García Romano.

El objetivo de este premio es reconocer el trabajo de esta disciplina cultural, apoyar al sector del cómic y reconocer la labor de los dibujantes, guionistas e ilustradores aragoneses. Con su creación se ha seguido ampliando el programa de premios y becas con los que la Diputación de Zaragoza reconoce y apoya cada año la

labor y el talento artístico de la comunidad.

El programa de este año contempla premios y becas por valor de 194.000 euros en diferentes categorías.

Jesús bosqued maté

Nacido en Zaragoza (1973), Jesús Bosqued Maté, ganador de esta primera edición del premio Santa Isabel de cómic, desarrolla su trabajo en el campo del cine y de la publicidad como diseñador gráfico, ilustrador y director de arte.

En la dirección de arte, 'De tu ventana a la mía' (Paula Ortiz, 2011) fue su debut en el largometraje, película en la que ejerció la labor de diseñador visual marcando el concepto estético global. Posteriormente codirigió el departamento de arte de 'La novia' (Paula Ortiz, 2015) junto a Pilar Quintana y fue nominado a Mejor Dirección Artística en los Premios Goya 2016 y Premios Platino 2016. Obtuvo el

Premio Simón 2016 a la Mejor Dirección Artística por dicha película.

Con 'La novia' logró también la nominación a Mejor Cartel en los Premios Feroz 2016. También es suya la dirección artística de los videos musicales de 'Mares igual que tú' de Amaral y '23 de junio' de Vetusta Morla (éste último junto a Soti Mas-Bagà). Actualmente dirige el arte del largometraje experimental 'Libro de familia' (Víctor Forniés, 2022)

Como Diseñador gráfico (en cine) ha realizado carteles para cortometrajes, largometrajes y documentales. Entre otros: 'El Hueco de Tristán Boj' (Paula Ortiz, 2008), 'Habitantes' (Cortometraje de Leticia Dolera, 2013), 'De tu ventana a la mía' y 'La novia' (Paula Ortiz) y 'Un padre' (Largometraje documental dirigido por Victor

Forniés, 2017).

En el diseño de créditos, además de 'De tu ventana a la mía' y 'La novia', ha diseñado los créditos del cortometraje 'Habitantes' y del video musical 'En el final de los días' de Loquillo, ambos dirigidos por Leticia Dolera.

Desde hace unos años su labor como diseñador gráfico se centra en el desarrollo y diseño de tratamientos visuales de proyecto para series de televisión y largometrajes. Ha trabajado para productoras como Morena Films, Morena TV, Get in the Pictures, Kokoro Films, Bluebird Films, Secuoya Studios y Fremantle España; y para directores como Paula Ortiz, Paco Plaza, Leticia Dolera, Nata Moreno y Víctor

Forniés.

Durante los últimos dos años ha estado inmerso (como ilustrador) en la realización de 'storyboards' y 'concept art' para producciones como el largometraje experimental 'Libro de familia' (Víctor Forniés), que actualmente está en fase de producción-rodaje. También para tres proyectos dirigidos por Paula Ortiz: el largometraje 'Across the river and into the trees' (producción internacional), el

episodio 'El asfalto' de la serie de Amazon 'Historias para no dormir' y el largometraje 'Teresa' (en fase de preproducción).