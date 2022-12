El sindicato ELA ha convocado una nueva semana de huelga en las residencias de Bizkaia, del 17 al 23 de diciembre, para exigir la contratación de más personal, según ha informado en un comunicado.

Tras las 14 jornadas de huelga realizadas hasta la fecha, las trabajadoras de las residencias de Bizkaia están convocadas a estas nuevas huelgas porque, lamentablemente, tanto las patronales del sector

GESCA, LARES y ELBE como la Diputación Foral de Bizkaia «siguen dejando de lado las reivindicaciones del sector bloqueando la negociación, y mantienen su apuesta por un modelo con graves carencias».

ELA ha asegurado que se trata de un modelo que «prioriza el negocio por encima de las personas» y, por ello, con estas huelgas se seguirá reivindicando un nuevo marco donde los cuidados "no estén en manos privadas y fondos buitres, sino en la gestión pública de los centros

residenciales".

La central sindical ha señalado que centrarán su reivindicación en la «urgente» necesidad de contratar a más personal, en concreto, duplicar las plantillas para llegar al nivel de las compañeras de residencias del IFAS que «tienen el doble de personal atendiendo el cuidado».

Por lo tanto, ELA volverá a sacar a las calles su campaña 'Acompáñame al menos dos horas', donde denuncia que en Bizkaia a fecha de hoy se atiende una media de 60 minutos al día a un residente.

«Esta lamentable realidad se suma a los dos años de congelación y una brecha salarial del 40% respecto a sus compañeras del IFAS que este sindicato viene reivindicando las últimas jornadas de huelga», ha añadido.

Por todo ello, el próximo día 17 se dará comienzo a esta semana de huelga con una manifestación que partirá desde el Arriaga a las 17.00 horas y en la que «la luz y el ruido será el epicentro de las reivindicaciones».

El 18 de diciembre está prevista una caravana de coches por las residencias de Bizkaia, el 19 de diciembre una marcha a partir de las once y media de la mañana en Bilbao, desde EiTB hasta la Diputación, el 20 de diciembre a las once de la mañana un acto comarcal desde el BEC de Barakaldo, el 21 de diciembre una kalejira a partir de las once y media de la mañana por el Casco Viejo de Bilbao, el 22 de diciembre un acto comarcal en Ibaizabal a partir de las once de la mañana, con una protesta desde la residencia Bidebieta de Basauri y el 23 de diciembre una marcha desde las once y media de la mañana desde la Diputación de Bilbao hasta el teatro Arriaga, donde se realizará un mosaico.