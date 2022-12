Sindicatos del Metal y la FVEM se reunirán el próximo miércoles para intentar encauzar la negociación del convenio

Sindicatos del Metal de Bizkaia y la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) se reunirán el próximo miércoles en la sede del CRL, en Bilbao, para intentar encauzar la negociación del convenio, aunque las centrales sindicales advierten de que «la pelota está en el tejado» de la patronal.

El encuentro del día 14 se celebrará a partir de las 15.30 horas y las centrales sindicales acudirán con una actitud «negociadora», tal como han asegurado a Europa Press fuentes de CCOO, que comparte plataforma reivindicativa con LAB, UGT, ESK, CGT y CNT.

Estos sindicatos desconocen si en estas conversaciones se podrá encauzar definitivamente el conflicto, y aunque creen que «se ha avanzado» con la última propuesta de la patronal vizcaína del Metal del 25 de noviembre de convenio para el periodo 2022-25, que consideran insuficiente, han denunciado que «había que seguir negociando» y la FVEM «intentó hacer una imposición».

Tras señalar que en los últimos días no ha habido ninguna novedad, CCOO ha subrayado que los representantes de los trabajadores, «como siempre», apuestan por la negociación. «Veremos a ver con qué actitud viene la patronal. La pelota está en su tejado ahora mismo», ha asegurado. Este sindicato ha afirmado que, en todo caso, no renuncian a «seguir con las movilizaciones», si no prosperan las conversaciones.