Urkullu mantiene su confianza "absoluta" en Sagardui y ratifica la voluntad de diálogo del Gobierno con los médicos

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, mantiene confianza «absoluta y plena» en la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ante el conflicto en la OSI Donostialdea, y ratifica la voluntad de diálogo del Gobierno Vasco con los médicos« porque se está en un »proceso de reflexión y debate«, en el que no se da »nada por hecho« y cabe »la mejora«. Además, ha destacado que los ceses »no obedecen a ningún planteamiento político ni ideológico«, sino que responde a una situación de »quiebra de confianza mutua".

En una entrevista concedida al Grupo Noticias, recogida por Europa Press, Urkullu ha señalado que hay determinados ámbitos que han sido considerados «joyas de la corona del autogobierno, sea Osakidetza, sea la Ertzaintza, sea la educación y, desde esa visión reduccionista, se ha intentado desprestigiar al PNV, al Gobierno o al lehendakari». «Es un juego político», ha dicho tajante.

En todo caso, ha expresado si confianza «absoluta y plena» en la consejera de Salud, y mantiene una comunicación diaria con el Departamento, que le ha dado todas las explicaciones sobre el problema de la OSI Donostialdea, que ha llevado a los ceses por de la directora gerente, Itziar Pérez, y de la directora médica, Idoia Gurrutxaga.

«¿Que no hubo previsión de esta situación? Estamos hablando de cargos de confianza. Esto es algo ordinario y habitual. No es plato de buen gusto, desde luego, pero las sustituciones entran dentro de la lógica del funcionamiento de una organización que tiene un proyecto y entiende que las personas de confianza nombradas trabajan a favor de ese proyecto. Si no es así, lógicamente, viene el cambio. Pero eso no obedece a ningún planteamiento político ni ideológico. Es una respuesta a una situación en la que ha quebrado la confianza mutua», ha subrayado.

El Lehendakari ha asegurado que el Hospital Donostia «seguirá siendo de referencia» porque «nadie está planteando que deje de serlo». En todo caso, ha recordado que Gotzone Sagardui ofrecerá en el Parlameno las explicaciones sobre todo el conflicto.

Iñigo Urkullu ha reconocido que le sorprende que el personal médico cuestione decisiones organizativas. «Ceses o sustituciones ha habido a lo largo de la historia en legislaturas anteriores. Es algo novedoso que profesionales médicos se manifiesten públicamente por cuestiones organizativas o administrativas, que son responsabilidad de la estructura directiva de Osakidetza o del departamento de Salud. Eso sí ha sido algo inesperado y llamativo, pero que quizá se corresponde también con un clima de tensionamiento social y en el ámbito sanitario no solo en Euskadi, sino a nivel europeo», ha manifestado.

A su juicio, la pandemia «ha dejado un tiempo de turbulencias que está siendo difícil de gestionar». «Quiero transmitir confianza a la sociedad vasca. La asistencia sanitaria va a seguir siendo de igual calidad y nuestro propósito es de mejora. El planteamiento de Osakidetza es un plan estratégico que está siendo participado con seis o siete grupos de debate, cien profesionales, y estamos abordando también el plan de atención primaria con 40 profesionales», ha añadido.

Tras apuntar que respeta las opiniones y agradece, sobre todo, las que sean constructivas, ha puntualizado que «en toda organización existen los cauces para ello previa información suficiente por quienes ostentan la responsabilidad o la representatividad».

"osakidetza no está en campaña electoral"

Al Lehendakari le parece «muy grave» que el jefe del servicio de Neurología del Hospital Donostia, Adolfo Lopez de Munain, advierta de que, si el Gobierno Vasco mantiene su actual postura, sería «suicida» ante la cercanía de elecciones. «Esa advertencia puede esconder quizá lo que existe detrás de este tipo de actitudes. Osakidetza no está en campaña electoral, ni el departamento de Salud ni el Gobierno vasco. Aun cuando lo estuviéramos, no estaríamos planteándolo como una cuestión de beneficio o perjuicio electoral, sino en beneficio de la sociedad», ha asegurado.

Lo que se pretende, tal como ha aclarado, es «sentar las bases de un sistema público de salud en Euskadi de cara al futuro, con un propósito compartido: la mejora de la calidad de la asistencia desde un sistema público». «La cuestión es el cómo, y nos corresponde definirlo a la estructura directiva de Osakidetza y al departamento de Salud mediante un proceso participativo», ha indicado.

En todo caso, Iñigo Urkullu ha mostrado su preocupación porque haya «una llamada a la movilización social, a secundar por parte de otros profesionales una falta de confianza mutua entre dos directivas», y que «todo esto se adobe, además, con un planteamiento de: 'oiga, Gobierno, estamos en tiempo electoral'». «Cada uno sabrá hacer su interpretación», ha apostillado.

Preguntado por si tiene sentido mantener los planes del Ejecutivo con una contestación de 42 de los 47 jefes de servicio, Urkullu ha recordado que se está en proceso de reflexión y debate. «Yo no creo que estemos dando nada por hecho y que no sea posible mejorar lo que se haya podido plantear si estamos en un tiempo de recoger aportaciones, de escucha y de atención. El propio director gerente provisional del hospital ha manifestado su disposición y su voluntad ya en estos días de iniciar conversaciones con cada uno de los jefes de servicio para explicar y para escuchar», ha señalado.

ATENCIÓN PRIMARIA

En cuanto a la carencia de profesionales en la atención primaria, ha recordado que no solo afecta a Euskadi, sino a toda la UE y, por ello planteó contratar profesionales extracomunitarios, «pero chocaba con la legislación existente».

«Tuve un encuentro con el ministro Escrivá en Ajuria Enea, a quien le planteé esta cuestión, y él como ministro la compartía y ha habido disposición a modificar la legislación para facilitar no solo la nacionalización de personas de origen extracomunitario, sino la posibilidad de contratación. Hemos aprobado la Ley de Empleo Público Vasco y esa ley posibilita que otras contemplen esa excepcionalidad, por ejemplo, en la Ley vasca de Salud Pública», ha remarcado.