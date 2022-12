La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que su formación no firmará «ningún acuerdo de presupuestos que dé la espalda a la situación limite que tiene la atención primaria» en Catalunya, en el marco de la negociación abierta con ERC para aprobar las cuentas catalanas de 2023.

Lo ha dicho este sábado en el acto de los comuns 'Sumem per guanyar' en Granollers (Barcelona), en el que ha aseverado que ERC «no se puede equivocar» en esta materia.

«Si el Govern no se mueve en sanidad no nos temblará el pulso», ha avisado, y ha recalcado textualmente que Catalunya no se puede permitir el lujo de tener unos presupuestos que den la espalda a las necesidades de la ciudadanía en cuanto a la sanidad pública.

Por otra parte, ha asegurado que «se nota» cuando los comuns actúan en el Parlament, y ha atribuido a su partido logros como que el Govern haya alargado la rebaja del transporte público de Catalunya, algo que, según ella, ERC no quería hacer.

Insta a sánchez a regular el alquiler

Ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a regular el precio del alquiler, y cree que esta debe ser «la próxima parada» para el Gobierno central.

Ha señalado que si España no tiene todavía una limitación del precio del alquiler «es porque el partido socialista no ha querido», y ha dicho textualmente que los acuerdos están para cumplirlos, y que el PSOE deberá regularlo en lo que queda de legislatura.

Ante la visita de Sánchez este domingo a Barcelona para participar en un acto del PSC, Albiach ha sostenido: «Si tan preocupado está por la ciudadanía de Barcelona, lo mejor que puede hacer es estar al lado de la alcaldesa y regular el alquiler».