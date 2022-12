El arzobispo electo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha indicado este viernes, preguntado por los objetivos que tiene como nuevo responsable de la diócesis valenciana que la Iglesia «no puede ser solo» vista como una institución «que dice no a todo». «Dice sí a la vida, a las personas. Y por eso no a ciertas cosas, no a las personas», ha precisado.

En consecuencia, ha afirmado que se debe «explicar también por qué la Iglesia, en muchos temas, no piensa como la mayoría de la sociedad o la cultura dominante». «Hay que explicar las razones para pensar de esa manera y explicando las razones, la Iglesia no puede ser solo una institución que sea visto como que dice no a todo», ha insistido. Benavent se ha pronunciado de este modo en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en el colegio Jesús María de València, tras su llegada esta jornada a la diócesis valenciana y antes de tomar posesión este sábado como titular de esta. Tras entrar este viernes por la mañana a la diócesis por la localidad de Benavites, la primera parroquia del Arzobispado, ha visitado después el monasterio de El Puig y el Seminario de Moncada. En sus primeras palabras ante los medios de comunicación antes de su toma de posesión, monseñor les ha agradecido «la atención» que han prestado a su reciente nombramiento como arzobispo de Valencia, desde que se conoció la noticia, y en su llega a este territorio. «Agradezco esta cobertura informativa que han dado a este acontecimiento que no es solo importante para mí sino que es, sobre todo, importante para la archidiócesis de Valencia», ha expuesto. Benavent ha manifestado que llega a esta nueva responsabilidad «como pastor de la Iglesia». «Mi servicio a la sociedad es un servicio desde mi misión pastoral al servicio de la Iglesia, del Evangelio y al servicio de toda la sociedad desde lo que somos, desde lo que creemos y en definitiva proponemos como mensaje para nuestro mundo», ha planteado. Enrique Benavent ha pedido a los medios de comunicación que sean «instrumentos para informar de la Iglesia desde la verdad», dado que «muchas veces se miran las cosas con algún prejuicio». Ha considerado que «la gran información siempre se debe hacer desde la verdad». «En la Iglesia cuando hacemos las cosas, podemos hacerlas mejor o peor pero siempre con buena intención. Es la verdad de lo que creemos y de los que pensamos», ha agregado. Preguntado por su lista de prioridades, el nuevo arzobispo, valenciano natural de Quatretonda, ha señalado que su primera intención es reencontrarse con esta diócesis, de la que salió hace nueve años y medio para hacerse cargo del arzobispado de Tortosa. Así, ha expresado su voluntad de reencontrase con los sacerdotes, los seglares y con los miembros de las distintas comunidades e instituciones de la Iglesia valenciana para «conocer la realidad». Igualmente, Benavent ha mostrado su deseo de que su presencia y la de la Iglesia sean «una presencia evangelizadora» en la que «buscar caminos», al tiempo que ha asegurado que la diócesis valenciana tiene «muchas realidades eclesiales» y ha abogado por acercar la Iglesia a los valencianos. «Me gustaría que sintieran la Iglesia como una realidad que está cerca de las persona, que ayuda», ha apuntado. El arzobispo ha mostrado también su interés por las vocaciones y por «cuidar» a quienes forman parte de la Iglesia, «coherentes con la vida y la misión». Tras ello, ha hablado de la «gran realidad educativa» que tiene la Iglesia valenciana y ha afirmado que esta es «un instrumento para llegar a muchas familias». «Muchas veces la Iglesia necesita de estas instituciones y de estos instrumentos para llegar a las familias», ha insistido. Abusos Por otro lado, preguntado por los abusos sexuales conocidos en el seno de la Iglesia, ha respondido que en la Iglesia se cuenta con «unos protocolos» y «unas medidas» que se están tomando «cada vez más drásticas para evitar que eso pueda pasar y, sobre todo, para evitar que eso si pasa se pueda ocultar». «Hoy en día no se puede pensar que se pueda actuar de otra manera», ha resaltado. Enrique Benavent ha explicado que hoy en día, en todos los arzobispados hay «una comisión diocesana de recepción de posibles denuncias» por estos casos y para ofrecer «acompañamiento a la víctima y acompañamiento espiritual y de orientación jurídica», así como «asesoramiento psicológico». «Todos lamentamos que haya podido pasar y que pueda pasar», ha afirmado el arzobispo, que ha lamentado que esos abusos sean cosas que aunque se pongan «todos los medios» para evitarlos pasen. "muy estrictos" «Hay medidas preventivas pero muchas veces sabemos que pueden pasar cosas que no nos gustan. Intentaremos primero que no pasen y luego, adoptar las medidas que hoy en día la Santa Sede también marca a los obispos: protocolos muy estrictos que hay que cumplir», ha subrayado Benavent, que ha dicho que se debe evidenciar «la gravedad del problema en la Iglesia y en la sociedad».