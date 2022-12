Almeida apela a la Dirección Nacional de Vox ante el "bloqueo" de Ortega Smith a los Presupuestos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apelado este viernes a la Dirección Nacional de Vox ante el «bloqueo» que mantiene el portavoz de la formación en Cibeles, Javier Ortega Smith, por su negativa a apoyar los Presupuestos de 2023 del Gobierno municipal.

«Apelo específicamente a Vox y a la Dirección Nacional. No puede ser que en la Comunidad Rocío Monasterio diga que son los Presupuestos son una humillación para Vox pero que los aprueban por no bloquear la Comunidad, y que Ortega Smith ni se siente. No es comprensible», ha trasladado a los medios de comunicación desde el Palacio de Cibeles.

El Grupo Parlamentario de Vox anunciaba este pasado lunes que se abstendrá en la votación final de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 tras la «negociación fallida» con el PP y después de que la Mesa de la Asamblea rechazara sus enmiendas parciales registradas fuera de plazo el viernes.

Martínez-Almeida ha indicado que este 2023 puede ser «la confirmación de la eclosión económica» de la capital, por lo que considera que «Vox tiene algo que decir al respecto, tiene que explicar por qué no se puede bloquear la Comunidad pero sí la ciudad».

La portavoz de Hacienda de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, sostiene que su grupo se abre a negociar el presupuesto de 2023 con el Gobierno municipal poniendo sobre la mesa una moratoria, que no derogación, de la ordenanza de Movilidad.

Por su parte, el alcalde de Madrid sostiene que «la discrepancia en una política sectorial no puede suponer el bloqueo de una ciudad» porque es «legalmente imposible».