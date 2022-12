El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha realizado este miércoles un llamamiento a afrontar reformas «ya inaplazables» en materia de Sanidad o Educación en Euskadi mediante el diálogo y el acuerdo entre diferentes, y con transparencia. Para recorrer este camino, ha abogado por «avanzar con pasos firmes y una hoja de ruta clara», sin provocar desde las instituciones «más problemas a la ciudadanía».

Andueza ha realizado estas declaraciones en el acto de presentación de la candidatura a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Durango y miembro de la Ejecutiva de PSE-EE Bizkaia, Jesica Ruiz, a la Alcaldía de esta localidad, que se ha celebrado en el parque Benita Uribarrena.

El líder de los socialistas vascos ha asegurado que el objetivo de su partido, esté en el gobierno o en la oposición, «es siempre el mismo: trabajar para la ciudadanía, atender al que peor lo esté pasando, ampliar derechos y combatir las desigualdades».

«Hoy, en este contexto de incertidumbre que nos ha tocado, lo que estamos haciendo, desde todas las instituciones, desde el gobierno más pequeño hasta la Unión Europea, es ayudar a la recuperación económica y construir un fuerte escudo social para que nadie se quede atrás», ha añadido.

A su juicio, "no hay que más que salir a la calle para ver los

efectos« y comprobar que lo están consiguiendo. »No hay más que salir a la calle para encontrar a un ciudadano beneficiado por las políticas socialistas. No hay más que pasearse por este parque para encontrar un trabajador que, en lo peor de la pandemia, no se fue al paro gracias a los ERTE, una familia que gracias al IMV o al bono social eléctrico puede hacer frente a las facturas, un joven que ha visto aumentada su beca, y un negocio que ha recibido ayudas del Gobierno o fondos Next Generation", ha subrayado.

También ha señalado que «no hay más que acercarse luego a la Azoka de Durango para ver a un joven que puede hacer uso del Bono Cultura y apoyar así a artistas y creadores» vascos. «Cualquier vecino o vecina de Durango que eche gasolina o coja el transporte público se está viendo hoy beneficiado por las políticas socialistas. Y esto es algo que tenemos que reivindicar, esto pasa porque los Socialistas estamos en los gobiernos», ha subrayado.

Para Eneko Andueza, todo ello se da porque los socialistas tienen «iniciativa, liderazgo y capacidad de sacarla adelante, con diálogo y con la determinación de quien tiene una hoja de ruta clara». «Ocurrió con la reforma laboral y con unas políticas de empleo que han permitido que, diez meses después, tengamos en Euskadi más gente trabajando y con más derechos que nunca antes en nuestra historia», ha manifestado.

En este sentido, ha recordado la reforma de la RGI, "un proyecto ambicioso, transformador y que va a salir adelante sin ruido y con un amplio acuerdo en el arco parlamentario y entre los agentes

implicados".

«Como está ocurriendo con las políticas de vivienda, con las ayudas al comercio y la hostelería, también dialogadas y acordadas con el sector. Esa es la firma y la forma de hacer socialista», ha asegurado.

Los "enormes retos de euskadi"

Andueza ha reconocido que Euskadi tiene «enormes retos» por delante y la pandemia «ha evidenciado la necesidad de afrontar reformas que venían de antes», que se había «detectado y que son ya inaplazables». «Lo estamos viendo estos días en Educación, en Sanidad, y creo que, frente a ello, la vía del diálogo, del acuerdo entre diferentes, de la transparencia, es la fórmula a la que nos tenemos que agarrar para poder avanzar con pasos firmes, con una hoja de ruta clara y sin provocar desde las instituciones más problemas a la ciudadanía de los que ya tiene», ha enfatizado.

Asimismo, ha puesto en valor que «la gran aportación que el socialismo vasco hace hoy a este país» son «la estabilidad y la convivencia». «Ese es el camino que estamos empeñados en seguir en los meses que vienen por delante, porque somos un país plural, porque no hay una única manera de ser vasco ni de entender esta sociedad», ha señalado.

En su opinión, «solo desde la asunción de esta pluralidad y esta riqueza», se podrá «avanzar unidos y mejor, en el conjunto de España, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza», y en Euskadi, así como en Durango, de la mano de Jesica (Ruiz), que es la mejor garantía de hacerlo con más derechos, con más diálogo y con más sensibilidad hacia la realidad y las necesidades del pueblo y su gente", ha indicado.

Durango

El secretario general del PSE-EE ha remarcado «el trabajo espectacular» realizado por los socialistas de Durango a lo largo de esta legislatura desde la oposición. En este sentido, ha apuntado que el PSE-EE «no sólo arrastra una larga trayectoria de gobierno en esta localidad, sino que estos últimos cuatro años, desde la oposición», han demostrado «una responsabilidad y una altura de miras» de la que pueden sentirse «más que orgullosos».

"En este país estamos muy acostumbrados al conmigo o contra mí, al

que 'caiga el gobierno, que ya vendré yo a arreglarlo', pero esa no es la forma de actuar de los socialistas. Lo habéis demostrado año tras año, apoyando Presupuestos y políticas tractoras del Ayuntamiento, cuando estaban bien planteadas, cuando ha habido voluntad negociadora, y cuando se ha hecho con transparencia, y rechazándolas cuando ha ocurrido todo lo contrario, cuando no nos gustaban, cuando iban en la dirección contraria a lo que entendemos que es necesario", ha explicado.