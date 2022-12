Los médicos y pediatras de Atención Primaria se concentran este miércoles en turno de mañana y tarde frente a sus centros de salud para reclamar nuevas propuestas a la Consejería de Sanidad que permitan acabar con la huelga indefinida de 5.000 profesionales de estas especialidades que arrancó el pasado 21 de noviembre.

Cuando se cumplen 17 días de paros, los profesionales sanitarios protestarán ante los 430 centros de salud de la región a las 12 y a las 18 horas, según han informado a Europa Press fuentes del comité de huelga.

Desde el sindicato Amyts, convocante de la huelga, han reclamado a la Consejería de Sanidad una nueva reunión, la quinta en el proceso de negociación, con propuestas «nuevas y reales» ante el «inmovilismo» del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.

El último contacto entre ambas partes tuvo lugar el pasado viernes y finalizó sin avance, ya que los trabajadores afectados rechazaron las propuestas «al no haber ninguna novedad» por parte del Ejecutivo autonómico.

Un encuentro marcado por la filtración de un audio en el que se apunta a una «huelga de celo» de los médicos y la intención de llevar los paros hasta abril, un mes antes de las elecciones autonómicas, pasando a un día de huelga a la semana.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicó que se trata de un mensaje «suficientemente explícito» de la estrategia del sindicato convocante en el que se habla «de cuestiones que están fuera de lo que han sido el motivo del conflicto». «No responde a cuestiones sanitarias sino a llevarlo a abril, huelga de celo, hechos que nos parecen de tal gravedad que creemos que el sindicato Amyts debería desconvocar la huelga y dar una explicación a los madrileños», defendió.

Sobrecarga de agendas y retención de profesionales

Así, aunque se avanzó en cuanto a las agendas de los profesionales las posturas siguen alejadas en medidas para retener a profesionales y estudiantes MIR en la Comunidad. La última propuesta de la Consejería contempla 34 pacientes por médico y 24 por pediatra, aunque el comité de huelga sigue cuestionando «qué pasará con el paciente 35» y cómo van a dar salida a un exceso de demanda que hay en la Comunidad si no hay voluntariedad", con sospechas de una intención privatozadora por parte de la Comunidad.

El escollo sigue siendo cómo incentivar que los médicos y pediatras quieran ejercer en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ya anticipó que iba a incentivar aquellas plazas de difícil cobertura en turno de tarde que no se hayan podido cubrir en los últimos tres meses y que establecerá un programa específico de fidelización de residentes en Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria, por ser especialidades deficitarias, y se les ofrecerá cuando terminen su formación un contrato de tres años.

No obstante, desde el comité de huelga creen que se trata de medidas insuficientes e insisten en la necesidad de unas mejores condiciones laborales y de una «lógica» remuneración.

Desde el sindicato Amyts se ha reclamado así una nueva reunión pero se ha exigido que el Gobierno se presente con «propuestas nuevas» que permitan un acuerdo y no con «el batiburrillo» de medidas que no son nuevas o son incumplimientos. Desde la Comunidad de Madrid, por su parte, no está previsto ningún contacto de momento.