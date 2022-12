La Agrupación Socialista de Sabiñánigo, en la reunión extraordinaria celebrada este viernes, ha apoyado por unanimidad la reelección de la actual alcaldesa de la capital serrablesa y diputada provincial, Berta Fernández, como cabeza de lista del PSOE a las próximas elecciones municipales de 2023.

«El respaldo que he sentido de la ciudadanía y de mi partido durante los años que he estado al frente del Ayuntamiento serrablés y, sobre todo, las ganas e ilusión de continuar trabajando en los proyectos de mejora de nuestro municipio, son los principales motivos que me han llevado a presentarme de nuevo como cabeza de lista del PSOE de Sabiñánigo», ha expresado Fernández.

La socialista ha comentado en su intervención, según han indicado desde el PSOE Huesca, que ha trabajado «día a día con el único objetivo de mejorar Sabiñánigo y sus núcleos», de escuchar a los ciudadanos, colectivos y empresas y sacar adelante cada iniciativa que hace crecer a la localidad y convertirla «en el mejor sitio donde vivir, trabajar, estudiar y disfrutar».

Berta Fernández ha manifestado que se enfrenta «con responsabilidad, ganas, ilusión, orgullo y algo de experiencia» y con la vista puesta en que, en los próximos cuatro años, «vean la luz algunos de los proyectos que están en marcha y que son fundamentales para el desarrollo del municipio, así como impulsar otros muchos que tenemos sobre la mesa, y para cuya ejecución creemos que es necesaria la continuidad del PSOE al frente del ayuntamiento».

Por su parte, el secretario general de la Agrupación de Sabiñánigo, José Ramón Campo, ha asegurado que Berta Fernández ha demostrado «su valía como alcaldesa, basada en la cercanía y sensibilidad con los problemas y necesidades de los vecinos, su inquietud ante todo aquello que puede ser beneficioso para nuestro municipio», añadiendo su capacidad gestora en unos años complicados debido a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.

Asimismo, Miguel Gracia, miembro del Comité Federal del PSOE y presidente de la Diputación Provincial de Huesca ha agradecido el compromiso de la candidata y de los concejales, destacando «la importancia para la organización provincial de un municipio como Sabiñánigo, donde el PSOE siempre ha obtenido el respaldo de la ciudadanía».