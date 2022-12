El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de introducir «algún tipo de reforma» con «total normalidad» en la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', en el caso de que en un «momento determinado» no alcance «su objetivo», y ha subrayado que una norma que se impulsa para «beneficiar a la sociedad y, en este caso, a la mujer, lo que no puede es producir unas consecuencias que no son positivas».

En declaraciones a los medios tras asistir este sábado a la VIII edición del Brindis del Cava de Requena (Valencia), el jefe del Consell ha subrayado la importancia de que la mujer «esté protegida» con esta nueva norma y tenga «los derechos legítimos que tiene de origen y que el machismo aún presente en la sociedad hace que se dificulte y llegue a la violencia». Así, ha apostado por modificar la ley: «Soy partidario de que si una ley en un momento determinado no alcanza su objetivo se tome en consideración». En cualquier caso, ha apuntado que aún está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. «La ley, lo que hace es proteger a la mujer y, si en un momento determinado no cumple con el objetivo, hay que hacer algún tipo de reforma con total normalidad, como con cualquier ley», ha insistido. Finalmente, ha recalcado que una ley como la del 'solo sí es sí' que está para «beneficiar a la sociedad y, en este caso, para la mujer, lo que no puede es producir unas consecuencias que no son positivas».