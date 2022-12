La izquierda registra 3.927 enmiendas parciales a los Presupuestos de la Comunidad y Vox 87

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han registrado un total de 3.927 enmiendas parciales al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 y Vox 87.

Hoy se cerraba el plazo en el Parlamento autonómico para el registro de estas enmiendas parciales, una vez que ayer PP y Vox tumbaron las enmiendas a la totalidad de los partidos de izquierda. En concreto, Más Madrid ha registrado 1.925, PSOE, 653; Unidas Podemos, 1.349 y Vox 87.

El partido liderado por Rocío Monasterio ha registrado estas iniciativas al considerar «una humillación» el acuerdo de las cuentas autonómicas presentado por el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Ayer, la líder de Vox aseguró que no iban a ser un «obstáculo» pero que no podían plasmar su firma cuando no habían añadido sus propuestas.

Las enmiendas van en sentido de la derogación de la Ley Trans, la subida salarial de los médicos y la reducción de la inversión de Radio Televisión Madrid (RTVM). También la creación de un registro antiokupas, eliminación de todas las partidas dirigidas a cursos y libros de género y eliminación de las tasas FP. Asimismo, piden reducir los gastos en el Gobierno. Por su parte, las enmiendas de la izquierda quieren dar «un vuelco a la política y al Gobierno de la Comunidad de Madrid».

Previsiblemente, las enmiendas de la izquierda no se incluirán en estas cuentas y el texto irá a los Plenos del 21 y 22 de diciembre para su posterior aprobación.