Los concursos presentados en los juzgados vascos aumenta en el tercer trimestre un 97% interanual

El número de concursos presentados en los juzgados vascos durante el tercer trimestre de este año 2022 ascendió a 178, lo que supone un crecimiento del 97,2% respecto a los registrados en el mismo periodo de 2021, en función del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según explica el órgano de gobierno de los jueces, los datos del trimestre se han visto afectados por el fin de la vigencia de la moratoria concursal el pasado 30 de junio, después de varias prórrogas desde que se aprobó por primera vez en marzo de 2020.

La moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante, esta moratoria no impedía que el deudor que se encontrara en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.

En el caso de Euskadi, entre julio y septiembre, se contabilizaron en los Juzgados de lo Mercantil 139 concursos (+104,4%) y otros 39 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción (+77,3%).

En este tercer trimestre del año Euskadi presenta una tasa de 2 concursos presentados por persona natural no empresaria por cada 100.000 habitantes, la más baja del Estado, mientras que la tasa es de 1,8 para los concursos de personas naturales empresarias y de 4,3 para personas jurídicas.

Por otro lado, en estos tres meses se presentaron 1.195 demandas por despido, un 7,7% más que en el mismo trimestre de 2021, y las demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social se elevaron a 1.672, en este caso un 2% menos que las presentadas hace un año.

La tasa de demandas por estas causas por cada 100.000 habitantes se situaron en 51,1 para las de despido y en 75,8 para las de reclamación de cantidad.

Los procedimientos monitorios --que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos-- presentados en el tercer trimestre de 2022 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 4.226, lo que supone un incremento interanual del 4,6%.

Cláusulas suelo y lanzamientos

En lo que respecta a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (las llamadas cláusulas suelo), ingresaron en los juzgados especializados de Euskadi 1.740 asuntos de esta naturaleza, un 17,1% menos que en el tercer trimestre de 2021. Se resolvieron 1.616 (+5%) y quedaron en tramitación 8.109 (-12,9%).

El número de lanzamientos practicados entre julio y septiembre ascendió a 153, un 17,3% por debajo del mismo trimestre de 2021. Más del 75%, en concreto 116, corresponden a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 29 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los ocho restantes obedecieron a otras causas.

De este modo, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron una disminución del 19,4% respecto al mismo trimestre de 2021, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 12,8% y los registrados por otras causas del 50%.

La tasa de lanzamientos consecuencia de la LAU practicados por cada 100.000 habitantes fue de 5,3 en Euskadi y la de los derivados de ejecución hipotecaria de 1,3, en ambos casos entre las más bajas del Estado.

En función de los datos del CGPJ, durante el tercer trimestre del año, se presentaron 117 ejecuciones hipotecarias, un 32,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. La tasa de ejecuciones presentadas por cada 100.000 habitantes fue de 5,3 por cada 100.000 habitantes, la segunda más baja del conjunto de comunidades autónomas.

Por otro lado, la estadística incluye datos de juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En Euskadi, en el tercer trimestre, ingresaron 17 asuntos (+21,4% interanual), se resolvieron 10 (-9,1%) y quedaban en trámite 40 (+25%).