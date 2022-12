La huelga en Atención Primaria continúa tras acabar sin acuerdo la reunión entre el comité y la Consejería de Sanidad

La Consejería de Sanidad y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria han finalizado sin acuerdo la reunión celebrada este viernes para tratar de acercar posturas y, de este modo, los paros para casi 5.000 médicos y pediatras que arrancó el pasado día 21 de noviembre continúa adelante.

Tras más de dos horas y media de reunión, en la que han estado presentes responsables de la Consejería de Sanidad y miembros del comité de huelga, las posturas entre ambas partes siguen alejadas, con aproximación en cuanto a las agendas de los profesionales pero con el escollo de las medidas para retener a profesionales y estudiantes MIR en la Comunidad.

En declaraciones a los medios al finalizar el encuentro, Isabel Vázquez, médica de Familia y miembro del comité de huelga, ha explicado se ha dejado «un tiempo prudencial» para analizar «las variables que se están estado comentando» en la reunión y próximamente volverán a reunirse, aunque la fecha, de momento, no se ha fijado todavía.

En cualquier caso, en este encuentro se ha constado un acercamiento en el tema de las agendas de los profesionales, sobre el que el Ejecutivo avanzó que pondría en marcha un nuevo sistema para mejorar el servicio, y el escollo está en las medidas para retener a los profesionales en la región.

«Hemos seguido con el acercamiento que hemos tenido desde el primer momento en relación con el abordaje de la sobrecarga de las agendas de los médicos pero seguimos sin tener una respuesta para el abordaje de la incentivación en los puestos de médicos y pediatras de la región para que los profesionales se queden en la Comunidad de Madrid, y también los estudiantes MIR, ya que se han formado ahí», ha explicado.

En este sentido, Manuel de Castro, vicesecretario general de Amyts, ha coincidido en que hay puntos de acuerdo en cuanto a la sobrecarga asistencial pero ha advertido que «todavía no se sabe cómo van a dar salida a un exceso de demanda que hay en la Comunidad si no hay voluntariedad».

El Gobierno regional ya anticipó que iba a incentivar aquellas plazas de difícil cobertura en turno de tarde que no se hayan podido cubrir en los últimos tres meses y que establecerá un programa específico de fidelización de residentes en Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria, por ser especialidades deficitarias, y se les ofrecerá cuando terminen su formación un contrato de tres años.

Las medidas para los mir, "insuficientes"

En cuanto al otro punto, la responsable del sindicato Amyts, convocante de la huelga, ha recalcado que las medidas para los MIR «no son suficientes». «Tienen que ir acompañado de unas condiciones laborales y de una remuneración que tiene que ser la lógica para los profesionales si queremos que se queden».

«Madrid no es atractiva, se está descapitalizando de médicos. Tenemos que hacer un esfuerzo porque no se vayan los que hay y por atraer a los futuros médicos. Y si no lo hacemos, no salimos del problema que tenemos», ha recalcado De Castro, que ha recordado la «jubilación masiva» de profesionales en la próxima década. «Queremos una salida de futuro, que tenga garantía de poder atender a la ciudadanía», ha recalcado.

En esta nueva cita, el cuarto encuentro entre ambas partes para tratar de acercar posturas, la Consejería de Sanidad no ha llevado ninguna propuesta «nueva» sobre las reuniones anteriores, según el sindicato convocante de los paros. En cualquier caso, lo abordado en el encuentro se consultará este mismo viernes con los trabajadores afectados y, a partir de ahí, se adoptarán las medidas que haya que adoptar.

«Ojalá que la huelga pudiera terminar hoy pero hay que analizar lo que hemos planteado por parte de las dos partes», ha explicado la doctora, que ha dicho que el comité de huelga está «abierto» a lo que se les propone, aunque son «prudentes», siempre y cuando, ha advertido, se «respete la filosofía de las demandas» que plantean.