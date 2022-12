El diputado del grupo parlamentario del PP en las Corte de Aragón, Juan Carlos Gracia Suso, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria del Parlamento autonómico, que el presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, no ha «respetado» los procesos democráticos, pidiéndole que dimita, a lo que este ha respondido rechazando esta «bajeza» y pronosticando un «mal futuro» para el PP en las próximas elecciones.

Gracia Suso ha interpelado al también vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, en la sesión plenaria, dedicando parte de su intervención a criticar la situación derivada del XV Congreso del PAR, que el juez Diego Gutiérrez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza, ha anulado.

«Un político debe respetar todos los procesos democráticos dentro de estas Cortes y fuera de estas Cortes, y usted no lo ha hecho; los aragoneses quieren políticos honestos que respeten los procesos democráticos», ha espetado Gracia Suso a Aliaga.

«No es razonable que usted esté más preocupado de los problemas internos de su partido que de dedicarse en cuerpo y alma al Gobierno de Aragón», ha reprochado el diputado del PP a Aliaga.

Aferrado

Ha hecho hincapié en que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha apoyado al vicepresidente del Ejecutivo, «avalando que haya hecho trampas en un proceso democrático para asegurarse la reelección» como presidente del PAR, aseverando que la anulación del XV Congreso del PAR «es grave», ya que el juez «considera que se ha adulterado ese proceso democrático para asegurar su reelección».

Además, el parlamentario del PP ha dicho que Aliaga «no solo se está aferrando a la presidencia de su partido, sino al Gobierno de Aragón, lo dice la sentencia que ustedes no van a recurrir».

Gracia Suso ha aseverado que los problemas del PAR «están afectando al Gobierno de Aragón, una percepción del PP y seguro que de mucha gente más», tras lo que ha considerado que la decisión de Aliaga de no recurrir la sentencia judicial significa que reconoce «que no han respetado el proceso democrático y un vicepresidente del Gobierno de Aragón que no respeta los procesos democráticos debería irse y dimitir».

El presidente de las Cortes de Aragón ha llamado dos veces a la cuestión a Gracia Suso, ya que la iniciativa versaba sobre el hidrógeno verde. «Le he dejado dos minutos y medio hablar de algo que no tiene que ver con la interpelación y el Reglamento dice que tiene que hablar en algún momento de su interpelación», ha dicho a Gracia Suso.

"agresiones e insultos"

Aliaga ha respondido que «la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma» y ha advertido: «No me va a sobrar energía ante estos ataques», criticando al diputado del PP por «entrar en la vida interna de los partidos de esta manera, cuando la sentencia habla de irregularidades formales».

Aliaga ha avisado a Gracia Suso: «Está claro que no va a ser consejero en la próxima legislatura», añadiendo que «con el camino que están emprendiendo de agresiones e insultos, les aseguro que los aragoneses no les van a votar».

«Respecto a mi honorabilidad, desde 1987 he firmado miles de documentos de todo tipo con Gobiernos con ustedes, con Lanzuela y Rudi, y nunca me esperaba una bajeza de ese calibre de las personas con las cuáles he colaborado para un Aragón más fuerte, más serio, y eso significa mal futuro con esas políticas de agresión en lo político y en lo personal».