PSOE-A presenta 210 enmiendas parciales al Presupuesto 2013 por 3.000 millones y acusa al PP de buscar un pacto con Vox

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este jueves su relación de enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2023, que son 210 con las que pretende cambiar la previsión de gasto de 3.000 de los 45.000 millones de euros a que ascienden las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio.

El presidente del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, las ha presentado en rueda de prensa, quien ha considerado que «el PP ha decidido renunciar al diálogo y a pactar con Vox» tras considerar que, pese a la celebración de elecciones autonómicas, «no ha cambiado el escenario político», de manera que «Vox está por agradar al PP y el PP por seguir acordando».

Espadas ha sostenido, sobre la voluntad de su partido para reformar el Presupuesto de 2023, que «la negociación la abre quien pueda», una potestad que ha atribuido al PP por el hecho de tener mayoría absoluta, y se ha reafirmado que ese espíritu de negociación está detrás de las 210 enmiendas presentadas, a través de las cuales «intentamos que haya una negociación seria», convencido de que «no es importante cuantas enmiendas nos acepta el PP».

«Esto no va al peso», ha precisado Espadas sobre cómo evaluar la aceptación de enmiendas y la voluntad de diálogo, quien ha reclamado otras formas negociadoras del Gobierno andaluz, de manera que no se haga con «correos electrónicos a las 20,00 horas, sin hora, sin lugar, sin contenido, sin convocatoria concreta, sin equipo técnico concreto», antes de preguntarse «qué partidas del Presupuesto podemos negociar» y augurar que si el Gobierno andaluz «tiene voluntad, nos va a encontrar».

El líder de los socialistas andaluces se ha remitido a lo escuchado en el debate de totalidad del proyecto de Presupuesto para considerar que «la voluntad de acordar es de algunas enmiendas parciales» por parte de la Junta de Andalucía, por lo que ha reclamado «no cuántas, sino cuáles y en qué materias», así como ha demandado «seriedad y rigor» después de esgrimir que «el PSOE es un partido de gobierno», para demandar al Gobierno andaluz que «si hay voluntad que se diga y se anuncie» y «luz y taquígrafos» para determinar «qué monto podemos negociar, de dónde sacas y a dónde llevas».

«Se necesita otro presupuesto, que vaya a la Andalucía real», ha esgrimido Espadas, quien ha argumentado que «el Presupuesto se sustenta en un modelo neoliberal que pasa por reducir nuestra capacidad de ingresos y regalos fiscales a los que más tienen», para reclamar entonces «un reparto justo y progresivo» de los ingresos y propiciar así «la igualdad de oportunidades».

Espadas ha defendido la aspiración de «construir un presupuesto para gobernar» y «dar soluciones a la Andalucía real», mientras que ha reclamado «la revisión fiscal de ingresos y la eliminación de gastos superfluos del PP», aspiraciones en las que ha encajado iniciativas como «la eliminación de los regalos fiscales», la recuperación del canon del agua, de la subasta de medicamentos y la reprogramación de fondos europeos.

El secretario general del PSOE-A ha explicado que las enmiendas de su partido se apoyan en los cinco acuerdos que propuso al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

«Lo primero es revertir las medidas fiscales de Moreno Bonilla», ha remarcado Espadas, antes de insistir en el ahorro en gastos «que consideramos superfluo» en administración general de áreas como Presidencia y publicidad y propaganda institucional, y el ajuste «en volumen de recursos en deuda pública».

Paquete de medidas contra la inflación

Como primer gran acuerdo presupuestario, el líder socialista andaluz ha planteado introducir en el presupuesto «un paquete de medidas de lucha contra la inflación y de apoyo económico a familias, clases trabajadoras, autónomos y quienes más sufren la crisis», con iniciativas como desgravación fiscal de hasta 300 euros a familias de rentas medias para paliar la subida de las hipotecas, ayudas económicas de 200 euros para hogares vulnerables que complementen las estatales (25 millones en total), respaldo económico de 300 euros a autónomos de sectores afectados por la crisis (90 millones), rebaja del 10% en tasas y precios públicos (29 millones) y bonificación en el transporte público autonómico desde la Junta (35 millones).

En un segundo grupo de enmiendas parciales el PSOE-A ha reclamado 275 millones para apoyar a sectores dañados por la sequía, como el primario y la agroindustria y la segunda; el aumento en 100 millones de lo presupuestado para entidades locales en la Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (Patrica) y 20 millones para municipios en riesgo de despoblación, y 260 millones para mejoras en infraestructuras.

Espadas ha reclamado abordar «los problemas reales» de la sanidad, la educación y la dependencia. Para el secretario regional socialista, la sanidad pública es «elemento nuclear» de cualquier entendimiento del PSOE con el PP aunque, según ha criticado, «la consejera no escucha» y el PP tiene «bloqueada» la solución para 12.000 sanitarios que acaban contrato este mes.

Las enmiendas socialistas en sanidad implican cambios en el gasto de unos 990 millones de euros, de los que 600 millones se destinan a estabilizar a esos 12.000 sanitarios «en riesgo» de perder su empleo y a ampliar más las plantillas, de forma que se incremente en un 10% y con prioridad para atención primaria y salud mental.

Ha recordado el «listado enorme de compromisos pendientes» de Moreno Bonilla y ha planteado que «al menos cumpla uno», aceptando enmiendas del PSOE por 250 millones para centros de atención sanitaria que suponen un 50% más respecto a lo consignado en las cuentas autonómicas de 2023 y, concretamente, 44,6 millones para atención temprana.

En educación, el Grupo Socialista propone enmiendas por 200 millones euros más de lo reflejado en el PP en su presupuesto para un programa de reforma y construcción de centros de enseñanza, con actuaciones de bioclimatización y avances reales en la gratuidad de Infantil de 0 a 3 años con mayor consignación para bonificaciones en las escuelas infantiles.

Además de 38 millones adicionales para la financiación de las universidades públicas, Espadas ha cifrado en 173 millones las enmiendas socialistas para complementar las pensiones no contributivas y asistenciales (20 millones), mejorar el precio-hora de la ayuda a domicilio (75 millones) y ampliar la financiación de residencias de mayores y discapacidad «porque si no se rectifica habrá cierre de centros», según ha advertido, como los 30 millones que reclama Save the Children contra la pobreza infantil.

El PSOE plantea inversiones reales de 250 millones en infraestructuras hidráulicas, saneamiento y depuración y otros 70 millones para financiar «de verdad» obras de interés autonómico, junto con un incremento de 25 millones para la prevención y protección ante incendios, ampliando el personal del Infoca.

El líder socialista andaluz ha lamentado que Moreno Bonilla «habla poco o nada» de juventud y esto se refleja en su proyecto presupuestario, por lo que ha defendido la inclusión del programa de primera oportunidad laboral por 150 millones de euros y 68,4 millones para el plan de ayudas de la Junta al alquiler de vivienda joven.