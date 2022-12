El alcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha indicado este jueves respecto a la conformación de la candidatura electoral de esta coalición en la ciudad, en la que se plantea como cabeza de lista, que si no hay acuerdo y no se alcanza «otra solución», se irá a un proceso de «primarias» como se hizo «en 2015 y 2019».

Ribó ha señalado que no hay «ningún problema» si se tiene que recurrir a las primarias, al tiempo que ha afirmado que su coalición no tuvo «mal resultado» electoral cuando lo hizo en las convocatorias anteriores a las que ha aludido. «Lo que digan a mí me vale. Si hubiera habido una lista de acuerdo, me valía, y si hay una lista de primarias, también me vale», ha expuesto.

El responsable municipal, que ha participado en la inauguración del 'Encuentro para la reflexión sobre seguridad y convivencia en las ciudades', se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación preguntado por la confección de esas listas después de que la directiva Iniciativa --una de las formaciones integradas en Compromís-- haya rechazado la planteada por considerar que no es de consenso y al quedar fuera miembros del partido que son actualmente ediles.

«Nosotros hicimos unas normas en las cuales, en principio, se trabajaba para ver si podía haber unas listas de acuerdo», ha explicado el primer edil, que ha añadido que si no se alcanzaba ese consenso «se iba a hacer lo que hemos hecho siempre», primarias.

«Yo fui cabeza de lista en 2015 por unas primarias. Fui cabeza de lista en 2019 por unas primarias. Si soy cabeza de lista en 2023 por unas primarias no es que pase mucho, es que repetiremos el tema», ha manifestado Joan Ribó, que ha insistido en que aunque «había unas normas, siempre estaba la posibilidad de ir a primarias».

«Si no hay otra solución, iremos a primarias exactamente igual que fuimos en 2015 y 2019», ha expuesto el representante de Compromís. Tras ello, ha destacado que entonces la coalición no obtuvo «mal resultado» electoral. «Por tanto, ningún problema», ha aseverado.

"estoy muy fuera de esto"

Preguntado por si da por hecho que no continúan las negociaciones para la confección de las listas, el alcalde de València ha respondido que él no está dentro de los órganos de organización de su partido. «No lo sé. Yo estoy muy fuera de esto, tengo mucha faena y es un tema que lleva la gente de organización», ha agregado.

De este modo, ha apuntado que asumirá la decisión que se adopte. «Lo que digan a mi me vale. Si hubiera habido una lista de acuerdo, me valía, y si hay una lista de primarias, también me vale», ha insistido. «Está claro», ha subrayado Ribó.