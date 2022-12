Vox considera una "humillación para sus votantes" el acuerdo de Presupuestos presentado por el PP

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha avanzado este jueves que no pueden apoyar los Presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid para 2023 porque las propuestas que les han formulado desde el Gobierno para llegar a un acuerdo suponen «una humillación para sus votantes».

Así lo ha trasladado Monasterio en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional durante el Pleno de este jueves. «Vox ha sido generoso todo este tiempo apoyando la investidura, dando los votos para que Ayuso pudiera liderar este Gobierno y hemos apoyado durante este tiempo 20 leyes. Es un acto de generosidad», ha defendido.

Con esa mentalidad, dice, han llegado a los Presupuestos y le presentaron al Gobierno regional una propuesta que ha sido respondida «con unas propuestas que no son aceptables para Vox, que suponían y suponen una humillación a los votantes de Vox».

«No podemos apoyar un Presupuesto en base a esas enmiendas y mañana tendremos que registrar nuestras enmiendas para que los madrileños vean qué es lo que defiende Vox», ha remarcado, aunque ha insistido en que no van a apoyar las enmiendas totales de los partidos de izquierda que se debaten en hoy en el Pleno.

Así, ha pedido al Gobierno regional que «destierre» todas las políticas de la izquierda, que en las cuentas que les han presentado «no lo cumplen».

«Nosotros mantendremos nuestro compromiso de no dejar a la izquierda, pero no podemos apoyar este Presupuesto e intentaremos de aquí al día 20 explicar nuestras enmiendas, que sean votadas y que nuestros madrileños las conozcan. No seremos un obstáculo para que se pueda avanzar, pero no podemos poner nuestra firma en un Presupuesto que humilla a los votantes de Vox y no defiende a los madrileños», ha incidido.

PRESENTARÁN 87 ENMIENDAS

Mañana presentarán sus 87 enmiendas enfocadas a «proteger a los madrileños, los problemas de inseguridad, los salarios de los médicos, ayudas a los autónomos o dar la batalla cultural». «La respuesta del Gobierno ha sido no incluir ninguna de las enmiendas», ha zanjado la portavoz.

A principios de semana, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había apelado a la «cordura y sensatez» de Vox para poder aprobar las cuentas porque incluyen un aumento presupuestario en todas las partidas. Según indicó, a lo largo de la semana se sabría más porque el deseo del Gobierno regional era cerrar un pacto antes de que se cerrase el plazo para las enmiendas parciales, que concluye mañana.