Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han cifrado en un 60% el seguimiento entre los 30.000 trabajadores de la enseñanza pública no universitaria vasca la jornada de huelga que han convocado en rechazo al borrador del anteproyecto de la Ley Vasca de Educación del Gobierno vasco.

En declaraciones previas a la manifestación unitaria convocada en Bilbao, que ha partido de la sede de Gobierno Vasco en Sagrado Corazón, Miren Zubizarreta (ELA), Irati Tobar (LAB) y Naogre Iturrioz (Steilas) han calificado de «amplio» el seguimiento y de «muy positiva» la respuesta entre el personal de Educación; profesorado, Consorcio Haurreskolak, educadores y educadoras, y personal de cocina y limpieza del Departamento de Educación.

La manifestación matinal tendrá su continuidad esta tarde, a partir de las seis en Bilbao (Gran Vía, 85), en San Sebastián (Alderdi Eder) y en Vitoria (Parlamento vasco); todas bajo el lema «Público, Euskaldun y propio, elaborar una Ley de Educación».

Tal y como han remarcado las portavoces de los tres sindicatos convocantes, «ha quedado claro que las personas que trabajan y forman parte de la comunidad educativa, comparten nuestra lectura de que el borrador del anteproyecto de ley perpetúa el actual modelo educativo dual, y no abre vías para su superación».

Por tanto, han reiterado, seguirán luchando para conseguir una ley que debería avanzar en el camino hacia «una red pública única, euskaldun y propia, porque es la red pública la que debe garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el proceso de euskaldunización».

Preguntadas por la cifra de seguimiento dada por el Gobierno Vasco, que rebaja la respuesta entre los trabajadores del 60 al 38%, Irati Tobar ha denunciado que «no es la primera vez que el Departamento rebaja el seguimiento» pero que, a partir de la influencia de los servicios mínimos decretados, «no vamos a hacer una guerra de cifras sino constatar cuánta gente está saliendo a la calle como se está comprobando, o ver la situación de las aulas y los centros educativos».

Por su parte, la responsable de Educación de ELA, Miren Zubizarreta, ha valorado «muy positivamente» el importante seguimiento registrado, algo que, a su juicio, «deja patente el desacuerdo de los trabajadores en torno a lo recogido en este anteproyecto de ley».

Zubizarreta ha señalado que lo que los trabajadores de la escuela pública vasca quieren es una Ley «que transforme y mejore la educación y cuide a los trabajadores y trabajadoras» y ha criticado a continuación «la falta de rumbo» del anteproyecto de Ley de Educación.

«Desde el principio hemos denunciado que la propuesta del anteproyecto perpetuaba el sistema actual, ya que no recoge medidas para superar la división de redes, tampoco se apuesta por el modelo de inmersión, no se menciona el currículum, ni se garantizan las condiciones laborales», ha enumerado.

Además, ha proseguido, «no recoge el rumbo que se quiere dar al sistema educativo, no concreta los pasos a seguir para superar la actual división de redes, deja de lado el modelo de inmersión y las condiciones de trabajo, no concreta los pasos para adoptar un currículum vasco propio y no se toma como referencia el marco de Euskal Herria».

Preguntadas por si sus sindicatos contemplan proseguir o estudiar nuevas movilizaciones, la representante de ELA ha asegurado que, «evidentemente, si el proyecto definitivo de la Ley no recoge nuestras reivindicaciones, habrá que valorar y estudiar la situación y, si se llegara a esa conclusión, seguiríamos adelante con las movilizaciones, es evidente», ha zanjado.

Tanto Zubizarreta como las representantes de Steilas y LAB han criticado que no ha existido en torno a esta Ley de Educación «ningún tipo de participación ni diálogo oficial» y que el Departamento «está adoptando decisiones que afectan a las condiciones y puestos de trabajo de las plantillas de Educación sin acuerdos ni negociación con los sindicatos».

Nagore Iturrioz, de Steilas, ha incidido en esta idea y ha criticado que la parte sindical y la comunidad educativa «lleva tiempo tratando de aportar, en un montón de oportunidades, que el texto recogiera lo que entendemos que debe incluir esa ley, pero, hasta ahora, se nos ha dado la espalda totalmente».

Preguntada la representante de Steilas por las acusaciones desde el Gobierno Vasco, de que se ha convocado una huelga preventiva sobre un texto que no es definitivo todavía, Iturrioz ha negado que hayan convocado una huelga «preventiva» porque, a su parecer, «ésta es una ley que pretende ser efectiva y esta es la opción que Educación nos ha dejado a día de hoy, la movilización, y, por eso, los sindicatos han tenido que recurrir a las huelgas».

Desde su perspectiva, estas movilizaciones sindicales quieren evitar que «se desacredite la voz de los trabajadores, que con esta huelga están diciendo, de forma firme y contundente, que no están de acuerdo con este anteproyecto de ley».

Segundo paro el 14 de diciembre

Además de esta primera jornada de huelga, ELA, STEILA y LAB han convocado un segundo paro para el 14 de diciembre. Estos sindicatos consideran que el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Educación Vasca no permite superar el actual modelo educativo dual, sino que, además, lo perpetua y defienden una ley que tenga como eje la escuela pública y que ponga el euskera en el centro.

Junto a ello, demandan una ley que permita avanzar hacia una red pública única, euskaldun y propia, que garantice «la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el proceso de euskaldunización».