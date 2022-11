El espíritu navideño regresa a Zaragoza este viernes 2 de diciembre con una amplia programación de actividades. La plaza del Pilar, un año más, será el centro neurálgico con sus múltiples espacios conformando la llamada Plaza de la Navidad.

«Tras los años de pandemia, recuperamos el formato tradicional de la Navidad en la ciudad, con las atracciones más emblemáticas, pero con algunas novedades», ha explicado la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández.

Ha añadido que «por fin recuperamos una Navidad sin restricciones, la plaza del Pilar va a recuperar convertirse en la plaza de la Navidad, va a ser el epicentro de las celebraciones, aunque también hay celebraciones y programación en distintos barrios, pero como viene siendo tradicional recuperamos muchas de las actividades que estos años habíamos perdido».

Desde el 2 de diciembre hasta el 8 de enero «vamos a poder disfrutar de centenares de actividades, de cultura, de ocio, de programación diseñada especialmente para disfrutar de esos días tan especiales», ha dicho.

El próximo viernes se dará el pistoletazo de salida a cuarenta días de programación y cultura con el encendido de las luces navideñas. Sin salir de la plaza del Pilar se podrá revivir Judea visitando el Belén de tamaño natural junto a la Basílica y experimentar un sinfín de emociones con todas las atracciones y actividades programadas.

«El Belén tiene un centenar de figuras de tamaño real», ha resaltado la vicealcaldesa, al tiempo que ha agradecido a las brigadas, al servicio de parques y jardines, a las contratas y a Zaragoza Cultural que hayan hecho posible que ese belén único en España vuelva a ser centro de atención de estas navidades«. El año pasado »pasaron 300.000 visitantes y estamos convencidos de que este año será también un gran éxito", ha apostillado Sara Fernández.

El Belén, situado frente a la Basílica del Pilar, abrirá hasta el 8 de enero, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y ofrece más de mil metros cuadrados y el casi centenar de figuras a tamaño real que habitan las distintas zonas y construcciones como el Portal, el palacio de Herodes o el zoco de mercaderes

Los más pequeños podrán conocer la casa de Papá Noel, deslizarse por el hielo de la pista de patinaje cubierta, descender en trineo por las montañas heladas, montar en el tren navideño, pasear en ponys ecológicos o participar en talleres navideños. Además, espectáculos de títeres, cuentacuentos y propuestas musicales de todos los estilos amenizarán la programación.

El resto de la plaza estará ocupado por la XIII Muestra Navideña, que incluye, entre otros espacios el Mercadillo Artesano, frente al Ayuntamiento, que estará abierto de 11.00 a 22.00 horas todos los días, ampliando hasta medianoche los sábados y festivos. Unas letras, 'ZGZ', iluminarán esa zona. Allí estará el Árbol de los Deseos.

La Casita de Papá Noel, con visitas del propio Santa Claus, se podrá ver del 3 al 24 de diciembre, de 17.30 a 19.30 horas, con ampliación de horario por la mañana (de 11.30 a 13.30 horas) los sábados y festivos.

Además, se organizarán más de medio centenar de actividades como talleres de decoración de galleta, de instrumentos reutilizables y de adornos navideños, que se irán alternando con títeres de cachiporra, villancicos, pasacalles, coros, si bien será la jota una de las protagonistas, con rondas joteras por distintos barrios de la ciudad, todos los viernes de diciembre. El día 2 será en el Casco Histórico, el 9 en Delicias, el 16 en la plaza de las Canteras, y el 23 por la plaza de San Francisco.

También volverá a la plaza el proyecto de animación a la lectura promovido por Atrapavientos y el Ayuntamiento: 'Libros que importan', que tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre. Un multitudinario intercambio de libros para toda la familia que cuenta con una gran participación de los zaragozanos.

Del mismo modo, el 31 de diciembre, desde las 23.00 horas, el Cotillón de Nochevieja se celebrará a la plaza para disfrutar con las campanadas, comer las uvas y entrar en el año nuevo bailando al ritmo de la verbena amenizada por la orquesta Mazinger.

Cabalgata

El 5 de enero, a partir de las 18.00 horas, la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente desfilará por las principales calles de la ciudad, partiendo desde el CEIP Joaquín Costa y hasta la plaza del Pilar. Acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su visita a Zaragoza distintas compañías, colectivos y asociaciones en un fascinante pasacalles con números de teatro, circo y danza, entre otros.

Turismo, música y teatros municipales

La oferta navideña municipal también incluye las numerosas actividades, paseos turísticos y visitas guiadas que ofrece Zaragoza Turismo. De este modo, el bus turístico diurno recorrerá las calles con decoración navideña, al igual que el Megabús, que está pensado para el público familiar.

El Divertour, los walking tours, y las rutas de Goya, el Mudéjar, el Monasterio de las Canonesas o Los Sitios, son algunas de las propuestas para disfrutar y conocer mejor el patrimonio, el arte y la historia que guarda Zaragoza en cada rincón.

Por su parte, el Auditorio de Zaragoza adapta su programación con una oferta más navideña, pero muy variada y para todos los públicos. Así, durante diciembre desfilarán por la Sala Mozart: Fito y Fitipaldis, el Concurso Cantal de Villancicos, la Philharmonia orchestra & Yuja Wang; la Banda y coros de la Academia General Militar, Sergio Dalma, Coros Amici Musicae y Orquesta Reino de Aragón, Carmen y Tosca: homenaje a Fleta, El Cascanueces, el

Gran concierto de Año Nuevo 2023, los tributos a Abba, Queen, Beatles y otros grandes del pop, Cantajuego, la Strauss Festival Orchestra, Spirit of the dance, Grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y Williams, y Walt Disney in concert.

Mientras, en el escenario del Teatro Principal se podrá asistir a las obras 'Cigarreras', del 1 al 4 de diciembre; 'Totally Tina', del 5 al 11 de diciembre; 'Fuego', de la Compañía Antonio Gades, del 15 al 18 de diciembre, y 'Ser o no ser', del 4 al 8 de enero.

En el Teatro del Mercado estarán programadas 'El reencuentro', del 2 al 11 de diciembre; 'Llega la noche', del 15 al 18 de diciembre; 'Superhérores', del 22 al 27 de diciembre; 'Luces', del 28 de diciembre al 2 de enero; y 'Retablo de Navidad', de Titiriteros de Binéfar, del 4 al 8 de enero.