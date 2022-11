Podemos exige a Moreno "tomar nota" del mensaje "alto y claro" de la movilización andaluza por una sanidad "de calidad"

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía y diputado autonómico de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha llamado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), a «tomar nota» del mensaje «alto y claro» que, según ha defendido, lanzaron los «miles de ciudadanos de toda» la comunidad autónoma que, «especialmente en Sevilla», salieron a la calle el pasado sábado a «defender la sanidad pública andaluza» y para reclamar un sistema «fuerte y de calidad».

Así lo ha señalado Juan Antonio Delgado en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía en Sevilla en la que ha sostenido que esa movilización fue «un primer aviso de la ciudadanía de toda Andalucía de lo que está dispuesto a hacer para defender con uñas y dientes la sanidad pública andaluza».

Según el diputado de Podemos, «el mensaje de la gente fue alto y claro», y «Andalucía no quiere las políticas de (Isabel Díaz) Ayuso --la presidenta de la Comunidad de Madrid--, sino una sanidad fuerte», y «no quiere una sanidad privatizada».

«Y lo que dijeron los ciudadanos es que van a seguir saliendo a la calle todas las veces que haga falta para defender la sanidad pública», según ha abundado Delgado, que al respecto ha apuntado que «el sindicato de médicos contempla ya una gran manifestación el proceso el próximo día 27 de enero».

Desde Podemos exigen a Moreno «que escuche y que no subestime a la sociedad», desde la premisa de que el partido que lidera el presidente de la Junta «tiene mayoría parlamentaria, pero no mayoría social», según ha abundado Juan Antonio Delgado, que ha argumentado además que «la sociedad andaluza salió a la calle» el sábado «no sólo para desatascar el colapso de la Atención Primaria», sino para que haya «medios humanos, por ejemplo, en el servicio de salud mental, donde Andalucía está muy por debajo de la ratio nacional y europea de psiquiatras», según ha agregado.

«Además, también la gente salió a la calle para decir que todos nuestros sanitarios tengan una buenas y óptimas condiciones sociolaborales para que no tengan que marcharse» fuera, y para «garantizar que no se va a despedir a esos 12.000 sanitarios» contratados por la Junta de «refuerzo» ante la pandemia de Covid que «desde todo punto de vista son necesarios para la estructura y el buen funcionamiento de nuestra sanidad pública», según ha continuado el parlamentario de Por Andalucía.

Tras subrayar que en esas movilizaciones del sábado también se instó a la Junta a «acabar con las derivaciones de pacientes a hospitales concertados, que siguen aumentando» en Andalucía, Juan Antonio Delgado ha resumido que con esas protestas ciudadanas «se quiso dejar claro que la sanidad no es un negocio, que no se vende, y que no sirve para beneficiar a los amiguetes del Partido Popular», sino que es «una de las bases del Estado autonómico que hay que defender con uñas y dientes».

Moreno «tiene que tomar nota y tiene que reaccionar» y, «sobre todo, tiene que dejar de hablar de la herencia recibida» por parte de los anteriores gobiernos socialistas, según ha abundado Delgado, que ha remarcado que el líder del PP-A cumplirá en enero cuatro años como presidente de la Junta, y «ya está bien de echar la culpa a la herencia recibida, porque desde que está Moreno Bonilla» gobernando, «la sanidad está peor, y eso es culpa» de su ejecutivo, según ha aseverado el diputado de Podemos.

Ha añadido que la sanidad «necesita más personal y más medios, y eso se hace mediante unos buenos Presupuestos para Andalucía y mediante los impuestos», y al respecto ha criticado el «mantra» que repiten Moreno y los consejeros de que «bajando impuestos se recauda más», algo que es «mentira», según ha enfatizado Delgado.

«Si se bajan los impuestos, lo que con seguridad podremos tener es una educación y una sanidad de peor calidad y menos recursos para dependencia», según ha replicado el parlamentario de Por Andalucía, que ha insistido en que «la gente salió a la calle el sábado para exigirle al señor Moreno Bonilla que cambie el rumbo, que la sanidad es prioritaria para todos los andaluces, no antes y durante» la pandemia solamente, sino que «ahora también, porque eso es lo que hace que un Estado sea social y de derecho», según ha apuntado.

En esa línea, y coincidiendo con el Pleno institucional que celebra este lunes el Parlamento andaluz para conmemorar su 40 aniversario, Delgado ha señalado que a él no le gusta «el postureo», y que «está bien celebrar el cuarenta aniversario del Parlamento y el parlamentarismo» de Andalucía, «pero hay que escuchar a la gente desde la calle, que este sábado nos ha dicho, celebrar sí, pero blindar la sanidad es la mejor forma de defender el Estatuto de Autonomía, el Parlamento de autonomía y todas las instituciones autonómicas», según ha aseverado.

Valoración de los pge

Por otro lado, ha intervenido en la misma rueda de prensa el nuevo diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Sevilla Ezequiel García (Podemos), que ha relevado en su escaño a Miguel Ángel Bustamante, y que ha querido «poner en valor» la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que «nuevamente cumplen con Andalucía, otorgándole el nivel de financiación que establece el Estatuto de Autonomía según el peso poblacional», según ha puesto de relieve.

Al respecto, ha defendido que «desde que Podemos forma parte del Gobierno central, Andalucía es reconocida presupuestariamente como corresponde», una circunstancia que «no se produjo ni con los gobiernos del PP ni con los gobiernos del PSOE en solitario», y desde el partido morado entienden que «es un símbolo del peso que ganan los territorios en el Presupuesto gracias a un gobierno de coalición que percibe a España en toda su dimensión, en todas sus especificidades».

«Por tanto, reconocernos diversos es el punto de partida para lograr la igualdad en todos los territorios de este país», ha manifestado Ezequiel García, que ha destacado que, con los PGE del próximo año, «Andalucía recibirá 2.318 millones de euros, una cifra de la que podemos sentirnos orgullosos, porque ser andalucista no es simplemente salir con la verdiblanca en las manifestaciones y en los mítines», sino que «el andalucismo se demuestra defendiendo el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en las instituciones», según ha agregado.

Así, el representante de Podemos ha defendido que, «mientras unos peleamos por Andalucía, otros van a Madrid a votar contra Andalucía», y al respecto ha apuntado que Juanma Moreno «tendrá que explicar por qué los diputados andaluces del PP han votado en contra de unas cuentas que garantizan cohesión y progreso en nuestra tierra».

Por último, Ezequiel García ha llamado al presidente de la Junta a que «deje de confrontar y de mentir, y reconozca el esfuerzo que el Gobierno de coalición hace para dotar de financiación a Andalucía, y utilice la financiación» que recibe «para blindar la sanidad y la educación pública y no para eliminar impuestos a los ricos», según ha zanjado.