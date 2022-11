El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se desplace hasta Algeciras en tren desde Madrid de cara a la visita que tiene previsto realizar el próximo jueves a la comarca del Campo de Gibraltar, para que «pueda comprobar de primera mano la situación que estamos padeciendo».

«Ya que ni el Ministerio de Transportes, ni Renfe, ni Adif, son capaces de pronunciarse acerca del calvario que sufrimos día sí y día también con el enlace ferroviario hasta Madrid, sería muy positivo que el presidente Sánchez hiciese el viaje hasta Algeciras en tren, aunque está claro que eso es un riesgo que nadie quiere correr», ha lamentado Landaluce en una nota del Ayuntamiento.

Para el alcalde de Algeciras los retrasos que se producen en esta línea ferroviaría «acentúan aún más el tercermundismo» de este servicio, a lo que se suma que las unidades empleadas son «antiguas, incómodas y hasta cierto punto, inseguras, y por ahí sí que nos podemos pasar», ha advertido.

A esto se suma la falta de personal y «la bajada de la categoría con la que contaba la estación algecireña», cuestiones que Landaluce ha asegurado que ya ha puesto en conocimiento del presidente del Gobierno, a quien ha pedido «por tercera vez» una reunión para abordar estas cuestiones.

Landaluce ha asegurado que, «además, nos fijan unos precios para los billetes como si tuviésemos el AVE y eso sí que no es competitivo, ya que nos lastra a todos, no solo en lo que respecta al movimiento de viajeros, sino también al tráfico de mercancías». «Es necesario que desde el Gobierno se nos deje de tratar como ciudadanos de segunda o de tercera, porque esta cuestión no solo está lastrando nuestro presente, sino que también hipoteca el futuro de esta tierra», ha finalizado.