'Suro', debú en el largometraje de Mikel Gurrea, se ha alzado con el premio a la mejor película en el certamen 'Ópera Prima' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), aunque ha sido 'Cinco Lobitos', el intenso y realista relato sobre la maternidad de Alaúda Ruiz de Azúa, la cinta que ha acaparado más galardones.

En la sección competitiva de Series han triunfado 'Apagón' con cuatro galardones y 'No me gusta conducir', que ha conseguido tres reconocimientos por parte del jurado oficial en el transcurso de una gala que ha servido para clausurar ocho días de festival, y para rendir homenaje a la actriz y directora María de Medeiros, premio 'Almería, Tierra de Cine'.

María de Medeiros ha cerrado la gala recogiendo de mano del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, la estatuilla que ha agradecido desde el «fondo del corazón» por la «acogida emocionada» de una tierra por la que han pasado «los nombres más increíbles del cine mundial, los de más peso».

La actriz ha agradecido «la buena estrella» que con su nombre brilla ya en el Paseo de la Fama de la capital y ha destacado la contribución de Fical al cine español «cuya pujanza, vitalidad y fuerza me impresionan», según ha confesado.

Del rodaje de la comedia italiana 'Honolulu Baby' en 2001 en Almería ha recordado la «belleza» de sus localizaciones, la «alegría contagiosa de su gente».

«Supe que iba a volver mucho a esta tierra, por su luz, pero no se cómo han pasado 20 años; No obstante, aquí estoy de nuevo y me tomo el premio como una invitación y un incentivo para volver muchas veces más a hacer cine y amigos», ha concluido.

Las mujeres han protagonizado la vigésimo primera edición de Fical, tanto en el palmarés como en la pantalla y en el escenario y a las homenajeadas actrices Aitana Sánchez-Gijón, Elena Anaya, y Loles León, se ha sumado a los cineastas con el premio 'Almería, tierra de cine' y la estrella número 29 en el Paseo de la Fama de Almería María de Medeiros, referente del cine internacional.

El galardón de Fical es el último de los reconocimientos que el mundo del cine ha dado a María de Medeiros, quien tiene en su haber la copa Volpi a mejor actriz en Venecia por 'Tres hermanos', de Teresa Villaverde, un Globo de Oro portugués por 'Adam y Eva', de Joaquim Leitao, y el Premio Gérard-Philipe Volpi Cup for Best Actres.

Ya en el certamen 'Ópera Prima', tras reocger el premio por 'Suro', Mikel Gurrea ha trasladado el «orgullo» por alzarse con el máximo galardón «rodeado de óperas primas magnificas y colegas maravillosos». «Es un placer en un añazo como este para la producción española», ha dicho para señalar que la dirección es solo «la punta de lanza de un equipazo enorme que hay detrás, que hacen cine con sus manos de forma muy intensa» y el resultado de dos actores, Pol López y Vicky Luengo, que «nos los dieron todo».

Si la cruda historia de 'Suro' y sus capas dramáticas ha conquistado como mejor película, el segundo premio de entre las 12 cintas que han entrado a concurso ha recaído en 'Cinco Lobitos', que también se ha llevado el premio 'Torrecárdenas' a la mejor actriz para Laia Costa y al mejor guión, que lleva la impronta de su propia directora Alaúda Ruiz de Azúa.

El premio Cosentino a la Mejor Dirección ha sido para Elena López Riera por 'El Agua' y la mística feminista que en ella fluye desde «una visión muy de autora» mientras que el galardón 'Eduardo Fajardo' para Pol López por su papel de Iván en 'Suro'.

Tras los cortos, germen de Fical, y las óperas primas en el largo nacional, se han incorporado las series al festival que, en este sábado, ha encumbrado como gran triunfadora a la Temporada 1 de 'Apagón' de Movistar Plus +, que ha conseguido cuatro premios, entre ellas Mejor Miniserie o Serie Original.

La serie se ha llevado a su vez el premio a la interpretación femenina, con Patricia López Arnáiz; a interpretación masculina, con Luis Callejo; y a showrunner de Mini Serie en la persona de Fran Araujo. La serie más popular ha sido 'Los herederos de la tierra', de Atresmedia.

El palmarés dado a conocer en la gala lo han completado 'No me gusta conducir. Temporada 1', de TNT, como mejor serie de comedia. Se ha reconocido también el trabajo actoral de Juan Diego Botto con el galardón a la interpretación masculina mientras que el de showrunner ha sido para Borja Cobeaga. En cuanto a la interpretación femenina, la ganadora ha sido por su travieso personaje en 'La que se avecina' de Mediaset la actriz Petra Martínez, quien por su desparpajo y simpatía ha arrancado una de las ovaciones más cerradas de la gala.

En las series dramáticas ha ganado 'La Unidad. Temporada 2', de Movistar Plus +. La mejor interpretación femenina ha sido para Adriana Ugarte, por 'Heridas. T1', de Atresmedia, y el premio al mejor actor de serie dramática ha sido para Luis Zahera, por 'Entrevías, T1', de Alea Media y Mediaset. Dani de la Torre y Alberto Marini se han llevado el galardón al showrunner por 'La unidad. T2', de Movistar Plus +.

Otro de los momentos climax ha sido la entrega del Premio de Honor Series TV a 'Amar es para siempre' para lo cual se ha desplazado hasta el festival almeriense una amplia representación del equipo, entre ellos los actores y actrices José Antonio Sayagués, Manu Baqueiro, Ángeles Martín, Sebas Fernández, Carlos Serrano y Daniel Cabrera.

Para la serie, por la que han pasado y a la que siguen incorporándose muchos actores y actrices --más de 1.500 se han beneficiado para impulso de su carrera en 19 años--, además de técnicos, guionistas y directores, ha sido una de las grandes ovaciones del público. Fuente inagotable de talento que no se agotará mientras «el público quiera», la serie nació de la mano de Diagonal TV, su productora y que ahora emite con tanto éxito Antena 3.

Arropando al festival almeriense han asistido, entre otras estrellas, Toni Acosta, Kira Miró, Mina El Hammani, Patricia Montero, Salva Reina, Nathalie Poza, Ana Álvarez, Fernando Tejero, Adriana Ugarte, Petra Martínez, Daniel Guzmán, Martín Cuervo, Carol Rovira o Cayetana Guillén Cuervo, presentadora de la gala.

Con el presidente de Diputación, Javier Aureliano García, como anfitrión, acompañado por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, entre otras autoridades, se ha celebrado la ceremonia en el Auditorio Maestro Padilla.