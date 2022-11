Ayuso recuerda que ella también ha sido insultada en la Asamblea: "Esto está tomando una escalada que no tiene sentido"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que ella también ha sido insultada en la Asamblea de Madrid, tras el ataque de Vox que recibió este miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados.

«Yo veo que esto está tomando una escalada que no tiene sentido. A mí me han llegado a llamar en a Asamblea nazi, me han comparado con Putin, me han llamado asesina... en fin, yo creo que esto no debería hacer a todos reflexionar un poco», ha manifestado en declaraciones a los periodistas, tras un acto en la Real Casa de Correos.

Preguntada por si coincide con la ministra en que lo que sufrió fue violencia política, Ayuso se ha limitado a declarar que «es todo un sinsentido».