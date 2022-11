Puig garantiza que habrá acuerdo con la agencia de energía, aunque remarca que "solo es un instrumento"

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado a Compromís que «seguro» será posible llegar a un acuerdo entre los socios de gobierno para la creación de la agencia valenciana de energía, prevista en el pacto del Botànic, si bien ha puntualizado que «solo es un instrumento» para lograr el objetivo de descarbonización en 2030.

«Entiendo que los compromisos siempre hay que cumplirlos. Hoy se demuestra que nosotros siempre cumplimos los compromisos, nos gusten o no nos gusten tanto», ha manifestado en la sesión de control en Les Corts, en alusión a la aprobación de la tasa turística que será realidad este jueves tras varios años en marcha.

Puig, también líder del PSPV, ha recalcado a la síndica de Compromís, Papi Robles, que no «tenga duda» de que a él le hubiera gustado que la agencia de energía se hubiera incorporado en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2023, en la que todavía se puede introducir en las próximas semanas vía enmienda. «Si no ha estado, no ha sido en absoluto responsabilidad del jefe del Consell», ha aseverado.

Ha hecho hincapié en que la voluntad «real» del Botànic es impulsar la transición energética y que toda la energía que se produzca en 2030 sea 'verde', mientras «lo otro (la agencia) es un instrumento». Por tanto, ha rechazado «hacer trampas al solitario», ya que ha recordado que el 40% de la energía que se consume en la Comunitat Valenciana procede de la central nuclear de Cofrentes.

Según ha defendido, se trata de impulsar una «alianza» y «buscar equilibrios» entre los intereses medioambientales y económicos para lograr ese «objetivo de país», algo que ha garantizado que está en marcha mediante el aumento de las comunidades y cooperativas energéticas o la participación de los ayuntamientos.

«Podemos ir todavía mucho más allá, pero no va a ser la solución definitiva un instrumento. Es una parte, no es la única solución», ha abundado, y ha destacado que las consellerias trabajan «seriamente» para aumentar el personal que tramita los proyectos de energías renovables.

Además, Puig ha recordado que otro de los objetivos del Botànic es fortalecer el Estado del Bienestar, algo que ha ligado con la soberanía energética, y ha apuntado como «éxito» de su gobierno la defensa de la institucionalidad a diferencia de otros. «Tenemos que hacer todos los esfuerzos que correspondan y seguro que llegaremos a un acuerdo», ha rematado.

Compromís usa su turno de réplica

La síndica de Compromís, grupo que habitualmente no suele utilizar turno de réplica al 'president', ha optado por repreguntarle tras mostrar su «sorpresa y decepción» por la postura del PSPV en torno a la agencia valenciana de energía", ya que las portavoces del Botànic llegaron a un acuerdo para incluirla en la ley de acompañamiento.

Eso sí, ha remarcado que durante la próxima semana es posible consensuar una enmienda y que le consta que tanto Puig como la Conselleria de Economía «y alguna más» están a favor de ese organismo.

«Confío en volver a llegar a un acuerdo, como hoy hacemos aprobando dos leyes. Pero nadie podría entender que este gobierno, que llevamos la vida hablando de renovables, no miremos a la gente a la cara y digamos que esté tranquila», ha expuesto la portavoz de la coalición.

Ha insistido en que es momento de acelerar las renovables, «no beneficiar a las grandes compañías eléctricas», con lo que «no se puede estar en contra» de la agencia. Y ha proclamado: «Espero, confío y trabajaré hasta el último aliento para que este acuerdo y el resto se puedan cumplir».