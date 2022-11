La Comunitat Valenciana, a la cabeza en niñas y adolescentes con órdenes de protección por violencia de género

Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género han aumentado un 32% en un año en la Comunitat Valenciana. Si en 2021 eran 110 menores las que contaban con órdenes de protección o medidas cautelares, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año anterior, marcado por la pandemia, ese número descendía hasta las 83 víctimas. Por comunidades autónomas, la Valenciana sigue un año más a la cabeza en niñas y adolescentes con órdenes de protección o medidas cautelares por este tipo de violencia, sólo por detrás de Andalucía.

Esta es la advertencia que realiza Save the Children, que, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre, recuerda que las adolescentes que sufren violencia de género siguen siendo «poco visibles, cuando son las que necesitarían una mayor atención por su especial vulnerabilidad».

«La violencia hacia las niñas y las adolescentes no es un hecho aislado. De hecho, estas cifras son sólo la punta del iceberg, ya que muchas no denuncian porque ni siquiera pueden identificar que están sufriendo este tipo de violencia. Que tu pareja te controle el móvil, te haga comentarios acerca de cómo vas vestida o te diga con quien puedes o no salir de fiesta también es violencia de género», asegura en un comunicado la coordinadora de programas en la ONG, Yolanda Carmona.

En uno de sus últimos informes sobre violencia, titulado 'No es amor', la organización ponía de manifiesto que la violencia de género se encuentra totalmente instaurada entre las chicas más jóvenes, tanto entre los propios adolescentes como en las relaciones que existen con personas adultas. Sin embargo, esta violencia sigue en gran medida oculta e invisibilizadas en los datos, campañas y actividades de sensibilización.

Al analizar cifras de violencia de género entre la adolescencia, se constata que el 6,2% de las adolescentes de 16 y 17 años en España ya han sufrido violencia física por parte de parejas o exparejas, el 6,5% violencia sexual, el 16,7% violencia emocional y el 24,9% violencia psicológica o de control, según la Macroencuesta de 2019 --que solo recoge información a partir de los 16 años--.

Negacionismo

Aun así, «es alarmante comprobar como el negacionismo en este tema se ha extendido entre los adolescentes y consideran que la violencia de género es una cuestión ideológica». Un 20% de los y las adolescentes, según datos del Barómetro Juventud y Genero de la Fundación FAD, no creen que exista la violencia de género entre sus iguales, lo que añade trabas a la hora de poder hacerle frente, apunta la organización.

Desde que se iniciaron los registros de violencia de género en 2004, ha habido 12 víctimas mortales adolescentes en España (<16 años y 16-17 años) según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Save the Children recalca que este tipo de violencia se puede prevenir, pero para ello deben repensarse los roles y los estereotipos de género, así como los mitos sobre las relaciones. «Es imprescindible la educación afectivo-sexual para enseñar desde edades tempranas relaciones más sanas e igualitarias, ligada al uso seguro y responsable de las tecnologías y las redes sociales», añade Carmona.

Además, no hay que olvidar la influencia de la pornografía en estas edades. Según el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescentes de Save the Children, casi 7 de cada 10 adolescentes valencianos la consumen de forma frecuente, y la mitad de ellos ha llevado alguna escena a la práctica en sus relaciones personales.

«Es fundamental también para la prevención y la detección de este tipo de violencia la formación de profesionales que trabajan con la infancia y la adolescencia, así como garantizar programas de reeducación para agresores», añade Carmona.

'suéltalo'

Precisamente ante esta falta de campañas de sensibilización sobre violencia de género entre adolescentes, desde Save the Children se puso en marcha el verano pasado la iniciativa 'Suéltalo' en eventos festivos, como el Festival Internacional de Benicàssim, con el objetivo de dar pautas para prevenir e identificar las distintas formas de violencia, derribar mitos del amor romántico e informar sobre los recursos donde pedir asesoramiento y ayuda.

Para hacer frente a la violencia de género contra niñas y adolescentes, Save the Children considera necesario que se siga avanzando en la implementación de la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia 2022-2026, teniendo en cuenta todas las novedades que contiene la nueva Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para aplicarlas de forma efectiva.